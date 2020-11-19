Суд обязал застройщика заплатить инвестору за задержку строительства

В Украине произошел беспрецедентный случай: застройщика обязали выплатить инвестору 350 тысяч гривен за срыв сроков сдачи жилого дома в эксплуатацию.

Соответствующее решение вынес Верховный Суд.

Как отмечается, инвесторы до этого времени не могли взыскать с застройщика моральную компенсацию за нарушения сроков сдачи, поскольку в договорах подобная ситуация ранее не прописывалась. Тем не менее Верховный Суд рассмотрел дело о взыскании с застройщика компенсаций за несвоевременную сдачу жилья. Так, судьи вынося это решение, руководствовались законом "О защите прав потребителей".

В эфире телеканала "Украина 24" сообщили, что речь идет о застройщике Capital Rialti и его жилом комплексе Родинний Затишок.

Описание: Суд вынес беспрецедентное решение Источник: pixabay.com Alt:

Согласно данным ресурса НЕРУХОМІ, данный ЖК находится в Киеве по адресу: бул. Ярослава Гашека, 20, 22, 24 в Днепровском районе. Дом уже построен, но не введен в эксплуатацию.

Отметим, что проект закона, защищающий права инвесторов перед недобросовестными застройщиками, был опубликован в понедельник, 5 октября, на сайте Минрегиона. Как подчеркивают авторы, он должен очистить рынок недвижимости от различного рода незаконных схем.