Суд не разрешил заочно арестовывать Войцеховского

Печерский райсуд Киева отказался удовлетворять ходатайство следователя полиции о заочном аресте главы корпорации Укогруп Анатолия Войцеховского, которого подозревают в организации 40 незаконных строительств в столице.

Как сообщают "Наші гроші", Войцеховскому объявили о подозрении 21 мая 2020 года. Его вызывали на допросы, на которые он ни разу не пришел. По мнению следствия, подозреваемый бежал в Польшу, используя документы, дающие ему право постоянного проживания в этой стране. В свою очередь пограничники рассказали, что Войцеховский пересек границу 7 марта через пропускной пункт "Рава-Русская".

В итоге 25 мая застройщика объявили в розыск, а 27 мая суд выдал разрешение на его задержание.

Описание: Печерский райсуд не удовлетворил ходатайство следствия Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщается, уже 28 сентября Войцеховский был объявлен в международный розыск. В тот же день следователь обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Но следственный судья Печерского районного суда отказался это делать, из-за того, что в ходатайстве отсутствует какая-либо информация о международном розыске. Кроме того, суду не предоставили информацию о пересечении Войцеховским границы в указанное выше время.

Как сообщали НЕРУХОМІ, директора компании Континентбуд, которая входила в состав корпорации Укогруп Анатолия Войцеховского, Валерия Гошуренко Деснянский райсуд Киева приговорил к пяти годам условно.

В течение более десяти лет корпорация возвела 40 незаконных ЖК в Киеве. Войцеховский "умел" договориться с контролирующими органами, рассказал один из бывших сотрудников Укогрупа.

Квартиры в "домах Войцеховского" продавались на выгодных условиях ‒ клиентам предлагалась рассрочка на три года, цена была ниже рыночной. Схема сломалась в 2014 году после смены власти.