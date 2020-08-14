Строителю проекта "Стена" дали еще денег, несмотря на обвинения в растрате средств

Генподрядчик строительного проекта "Стена" ООО "Будцентр Витязь" получил еще 36,7 млн гривен, несмотря на то, что против директора компании НАБУ выдвинула подозрение в растрате имущественных средств в особо крупных размерах и подделке документов.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо Пограничной службы, передает Экономическая правда.

"Летом 2019 года НАБУ направило в суд обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к завладению 16,68 млн грн, выделенных из госбюджета на инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы, так называемого проекта "Стена". Среди упомянутых лиц есть директор и основатель ООО "Будентр Витязь" Агаверди Адилов", - говорится в сообщении.

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Тем не менее, за год не состоялось даже подготовительное заседание. Они откладывались из-за неявки обвиняемых и защитников. В феврале 2020 года дело вообще отправили на новое судебное автораспределение. Причиной этого стало отсутствие у судей доступа к государственной тайне.