Строительство в историческом ареале Киева будет обжаловано в суде

В апелляционном порядке будет обжаловано решение окружного административного суда города Киева решение об отмене градостроительных ограничений в историческом ареале столицы на Печерске.

Об этом сообщили в среду, 12 августа, в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как установлено, земельный участок по ул. Евгения Коновальца в Печерском районе города Киева, на котором компания-застройщик планирует построить жилищно-административный комплекс, находится в пределах центральной планировочной зоны города и исторического ареала столицы с ограничением предельно допустимой высоты объекта строительства.

Не соглашаясь с этим, компания-застройщик обратилась в Окружной административный суд города Киева с иском об отмене ограничений, касающихся получения соответствующих согласований специального уполномоченного органа охраны культурного наследия.

Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск застройщика.

Прокуратура подала апелляцию на решение Окружного административного суда flickr.com

Прокуратурой Киева с целью защиты интересов государства в сфере защиты культурного наследия обжалует данное решение суда путем внесения жалобы в Шестой апелляционный административный суд.

Как известно, жилищно-административный комплекс по улице Евгения Коновальца строят компании Житловысотбуд и Будгруппроэктинвест-7. ГУО Департамент градостроительства КГГА выдал 31 января Житловысотбуду для проектирования данного комплекса. Ограничение высоты не выше 27 м было установлено в связи с тем, что территория, на которой планируется застройка, отнесена к Центральной планировочной зоне и историческому ареалу Киева.

Комплекс на ул. Коновальца, 30 строится на участке площадью 0,59 га. Ранее 0,43 га этого участка находилось в пользовании хлебозавода №1 – на нем предполагалось строительство детского сада. На основании решения Киевсовета 2007 года этот участок был продан ООО "Житловисотбуд". Стоимость участка в решении была определена в размере 9 млн грн. Вместе с "Житловисотбудом" право застройки участка (суперфиций) имеет ООО "Будгруппроектинвест-7".

Кроме того, "Житловисотбуд" также арендует рядом еще 0,11 га. Владельцем ООО "Житловисотбуд" указана лондонская компания "Апворд Девелопментс Лимитед" (Upward Developments Limited), конечным бенефициаром – Мехмет Вахит Сачаклыоглу. Он возглавляет правление компании Metal Yapi Konut Ukraine – холдинга, который более 30 лет работает на рынке недвижимости Турции.

Владельцем ООО "Будгруппроектинвест-7" является ООО "Едельбург Девелопмент", владельцами которого являются "Киевская универсальная строительная" и кипрская компания Comelia Holdings Ltd.

Руководит "Едельбург Девелопмент" экс-глава столичного Госархстройконтроля (в 2010-2014 годах) Сергей Кучер, подписантом компании указан Валерий Левцов, брат которого Сергей Левцов является свояком Степана Черновецкого – они женаты на сестрах-двойняшках Диане и Жанне.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Департамент городского благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА) распорядился демонтировать забор вокруг резонансного строительства в парке имени Андрея Малышко в Днепровском районе столицы.