Строительство моста в Одесской области внезапно подорожало на 20 млн гривен

На завершение строительства моста через Сухой лиман на автомобильной дороге Одесса - Черноморск в Одесской области необходимы дополнительные 20 млн гривен. Соответствующий тендер объявила Служба автомобильных дорог. Аукцион по выбору подрядчика состоится 21 августа, передает Думская.

Строительство моста началось еще в 2016 году. Первоначально на него собирались потратить чуть больше 100 млн, но в новой смете стоимость работ выросла до 245 млн гривен. На строительство выделяли деньги горсовет Черноморска, Одесская областная администрация и АМПУ.

Строительство моста через Сухой лиман dumskaya.net

В феврале на сессии городского совета Черноморска было принято решение о передаче моста на баланс Укравтодора. А в службе заявили, что на достройку требуется еще 87 млн. Однако в тендере от 4 августа указана сумма в 107 млн/грн. Тем самым увеличив сумму на 20млн.