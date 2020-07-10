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Столичную строительную компанию обвинили в нарушении авторских прав

10.07.2020 - 16:01

Столичная строительная компания использовала нелицензионную копию компьютерной программы для проектирования коттеджного городка. Ущерб, нанесенный правообладателю достигают более полутора миллиона гривен.

Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в пресс-службе Национальной киберполиции Украины.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законодательства об авторском праве.

"Строительная компания приобрела пробную версию программы для архитектурного моделирования в 2018 году. После окончания пробного периода, они настроили программу таким образом, чтобы пользоваться ее нелицензионной копией. На предупреждение правообладателя столичные архитекторы не реагировали и продолжали противоправную деятельность. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более полутора миллиона гривен", - рассказали правоохранители.

Полиция провела обыск в офисе строительной компании

cyberpolice.gov.ua

Полицейские провели обыски в офисе строительной компании, по результатам изъята компьютерная техника, на которой установлено нелицензионные копии компьютерных программ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливается круг причастных лиц к противоправной деятельности. Следственные действия продолжаются.

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