Стало известно, что хотят сделать с домом Рутковского в Киеве

Памятник архитектуры, известный как дом Рутковского, который расположен по улице Тургеневской, 19 в Киеве, ждет реконструкция и о сносе якобы речь не идет.

Об этом заявила советница главы Департамента охраны культурного наследия КГГА Ирина Золотарь в ответ на запрос телеканала Киев, передает НВ.

Согласно паспорта объекта, который вывесили недавно на заборе вокруг стройки, здесь будут проводить "реконструкцию комплекса нежилых зданий под здание торгово-административного назначения". Что характерно, вследствие так называемой реконструкции здание станет четырехэтажным. Заказчиком выступает В.В. Бесага. По данным YouControl, братья Бесаги являются учредителями компании "Сервит".

Описание: Строительство по соседству с домом Рутковского Источник: facebook.com/renovation.map Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, на соседнем участке возле дома Рутковского идет активное строительство. При этом сам памятник архитектуры тоже обнесли забором.

Как утверждают активисты в результате строительных работ дом Рутковского покрылся трещинами. Киевляне вызывали сотрудников полиции, в итоге было открыто уголовное производство по статье "самоуправство".

В свою очередь, в Минкульте сообщали, что не выдавали согласований на ведение строительных работ, следовательно, все, что происходит здесь – незаконно.

Дом на улице Тургеневской, 19 – это памятник архитектуры местного значения, бывший доходный дом. Его возвели в 1898-1901 годах по проекту архитектора Агурова по заказу отставного штабс-капитана Рутковского.

В 2006 году здание передали на баланс КП Житло-Сервис, которое должно было провести реставрацию, но так этого и не сделало. Сейчас дом находится в плачевном состоянии, внутри нет стен и перекрытий.