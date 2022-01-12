Спрос подогрел стоимость квадратного метра в самом высоком небоскребе мира

Недвижимость в самом высоком небоскребе мира Бурдж-Халифа, который находится в Дубае (ОАЭ), за прошлый год выросли на 23% на фоне высокого спроса на рынке.

Как сообщает Khaleej Times, средняя стоимость квадратного метра в башне достигла $6150 за квадрат. Тем не менее, согласно данным консалтингового агентства Knight Frank, до показателей 2014 года еще далеко – разница составляет порядка 30%.

Описание: Источник: khaleejtimes.com Alt:

Как отметил глава исследовательского отдела Knight Frank Фейсал Дуррани, в 2021 году наблюдалось восстановление рынка элитного жилья в Дубае, стоимость апартаментов в самом высоком здании мира выросли на 23% по сравнению с более скромными 8% в остальной части города.

Эксперт напомнил, что Бурдж-Халифа является рекордсменом не только по высоте (828 метров), но и по стоимости жилья. В 2014 году здесь продали двухкомнатную квартиру под брендом Armani, стоимость квадратного метра тогда составила $43 тысячи.

В Knight Frank отметили, что сверхбогатых людей привлекает то, что эмират становится одной из самых безопасных локаций в мире благодаря эффективному сдерживанию распространения Covid-19. Это привело к тому, что Дубае возник дефицит элитной недвижимости.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на Новый год Бурдж-Халифа подсветила команда из Украины, создав невероятное LED-шоу. Светодиодное шоу длилось около 8 минут с фейерверками и салютами.