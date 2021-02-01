Список культурного наследия Киева пополнился десятью зданиями: что должны знать застройщики

Киев постоянно расширяет список культурного наследия, внося туда новые здания, что может нарушить планы некоторых застройщиков.

Об этом написал в понедельник, 1 февраля, заместитель главы Департамента и градостроительства Юрий Таций у себя в Facebook.

По его словам, за прошлый год список пополнился 10-ю новыми историческими зданиями. Ввиду этого, застройщики, которые надумали вести строительство рядом, должны узнать о новых условиях.

"Согласно Закону Украины "Об охране культурного наследия" вокруг памятников культурного наследия должны устанавливаться охранные зоны и зоны регулирования застройки", - подчеркнул чиновник.

Он сообщил, что Министерство культуры постоянно информирует градостроительный департамент столичной горадминистрации об обновлении новых исторических зон, действующих на их территории ограничениях. Полностью ознакомиться со всеми архитектурными памятниками можно на сайте платформы "Майно".

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве знаменитое здание с "летающей тарелкой", которое расположено возле станции метро Лыбедская, попало в реестр памятников архитектуры и монументального искусства.