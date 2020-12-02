Шотландия первая в мире будет использовать "зеленый" водород для обогрева домов

Шотландия будет первой страной в мире, которая будет использовать "зеленый" водород для обогрева домов и приготовления еды.

Как сообщает The Guardian, этот эксперимент будет проходить в округе Файф в 2022 году. На него британский регулятор энергетики Ofgem готов выделить 18 млн фунтов стерлингов ($24 млн), власти Шотландии 6,9 млн фунтов стерлингов ($9,2 млн) и грант на сумму 12,7 млн фунтов стерлингов ($16,9 млн) предоставит компания National Grid для проверки безопасной транспортировки газообразного водорода по старым газовым распределительным сетям.

Проект H100 Fife реализует шотландская газораспределительная компания SGN, которая поставляет природный газ для 5,9 млн домов и предприятий в Шотландии и на юге Англии.

Дома будут оснащены бесплатными водородными котлами, обогревателями и кухонными приборами, которые будут использоваться в течение более четырех лет. Таким образом попытаются проверить, может ли водород с нулевым содержанием углерода, полученный с использованием возобновляемых источников энергии и воды, помочь в достижении целей Великобритании в области климата. В случае, если первый этап окажется успешным, к эксперименту приобщат еще до 1000 домов.

Описание: Шотландия готова применить "зеленый" водород для обогрева домов Источник: itc.ua Alt:

Шотландия будет использовать водород, добытый с помощью возобновляемой энергетики. Это так называемый "зеленый" водород. Добытый с помощью угля и природного газа водород называют "серым", а с помощью электричества с АЭС – "синим".

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине тем временем собираются существенно урезать программу "теплых кредитов", которые выдаются на повышение энергоэффективности зданий.

Изначально предполагалось оставить только программу "Энергодом" от Фонда энергоэффективности, но после критики со стороны Евросоюза, украинское правительство решило продлить эту программу и на следующий год, заложив бюджет 150 млн гривен.