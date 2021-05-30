Shell House: необычный проект реализуют на берегу Черного моря в Коблево. Фото

В поселке Коблево Николаевской области собираются построить на берегу Черного моря центр семейного отдыха с необычными домиками в виде ракушек.

Как сообщает Amazing Architecture.com, за реализацию проекта возьмется одесская архитектурная студия K&B Partners. Отдельные домики будут рассчитаны на двух или четырех человек. Проект будет носить название "Shell House" и это неспроста, поскольку основная архитектурная идея базируется на форме мидий, которых очень много в Коблево. Основным строительным материалом будет дерево. Авторы проекта уверены, что отдыхающим будет очень приятно окунуться в необычную атмосферу таких домиков.

Описание: "Shell House" - центр отдыха на берегу Черного моря Источник: amazingarchitecture Alt:

Описание: "Shell House" - центр отдыха на берегу Черного моря Источник: amazingarchitecture Alt:

Реализовать проект должны в 2023 году, запланированная дата завершения строительства не выглядит фантастической и вполне может быть реализована на практике.

Описание: "Shell House" - центр отдыха на берегу Черного моря Источник: amazingarchitecture Alt:

Описание: "Shell House" - центр отдыха на берегу Черного моря Источник: amazingarchitecture Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в китайском Шэньчжэне собираются построить здание, которое внешне будет напоминать облако, выходящее из моря. Его площадь составит более 100 тысяч "квадратов" и будет состоять из нескольких куполов. Для их создания используют нержавеющую сталь и непрозрачное стекло.