СЕТАМ продаст на аукционе элитный особняк в Карловых Варах. Фото

На электронном аукционе OpenMarket ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины выставлен жилой дом с земельным участком в городе Карловы Вары в Чешской Республике.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

Сообщается, что общая площадь здания – 943,24 кв. м. Земельный участок – 715 кв. м. Год постройки – 1752-й. Дом состоит из подвального этажа, гаража на два автомобиля, спортзала и погребных помещений. В нем, как отмечается, проведена ​​полная реконструкция, он обустроен элитной мебелью и современной коммуникацией.

Дом является культурным наследием и находится на природоохранной территории в пределах курортного города, говорится в характеристике лота.

Элитный особняк продадут на аукционе Фото: СЕТАМ

По договоренности с продавцом лот будет продаваться на "голландском" аукционе. То есть будет применена процедура проведения торгов с понижением цены с возможностью понижения начальной стоимости до предельного уровня, составляющего 192 млн грн. Шаг снижение составляет 1% (в денежном выражении 2,2 млн грн).

Как сообщали НЕРУХОМІ, Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион 3 июля 2020 года более полутора сотен земельных участков под Киевом.