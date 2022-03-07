Самые опасные на сегодняшний день участки в Киевской области

Российские оккупанты 7 марта продолжают терроризировать Киевскую область, наиболее ожесточенные бои ведутся на четырех направлениях.

Об этом рассказал глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба.

Он уточнил, что бои ведутся на житомирском направлении, в Гостомеле, Буче, Макарове, на севере Вышгородского района, на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района. Местами происходят столкновения с диверсионными группами.

Описание: Эвакуация в Ирпене Источник: Alt:

Ночью велись ожесточенные бои в Бучанском районе, российские оккупанты расположили технику вдоль Немишаевской общины, Михайловской Рубежовки и Бучи. Противник ведет обстрел жилых районов, мешая проводить эвакуацию.

Остается оккупированным север Вышгородского района. В результате на грани гуманитарной катастрофы оказались Полесская, Дымерская, Иванковская общины.

Передвижение вражеской техники зафиксировали в Броварском районе. Нет связи и нарушено электроснабжение в селах Мокрец и Заворичи, Калитянской общины.

В Обуховском районе восстанавливают инфраструктуру, укрепляют блокпосты. Авиаудары здесь не фиксировали.

В Бориспольском районе коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Укрепляются границы района и блокпосты на дорогах, за ночь в районе было несколько воздушных тревог. По селу Бышев Фастовского района в пять утра нанесли авиаудар, разрушили здание аптеки. На участке автодороги Бышев-Лишня разрушена электроопора. Свет восстановили по резервной линии, кроме центральной части села. Потерпевших нет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Гостомеле под Киевом, в котором ведутся ожесточенные бои, российские оккупанты нанесли несколько прицельных ударов по жилому комплексу Покровский. Российские войска обстреливают жилые кварталы, садики и школы, несмотря на официальные заверения, что огонь не будет вестись по мирным жителям.