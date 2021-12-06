Жилье в новостройках до конца зимы дорожать не будет

До конца зимы стоимость жилья в новостройках классов "эконом" и "комофрт" меняться не будет.

Соответствующий прогноз дал основатель группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

По его словам, цены на этот сегмент первичного рынка стабилизировались с начала октября. ЖК эконом и комфорт классов составляют более 70% всех новостроек Киева. С ноября стоимость жилья менялась лишь по причине перехода к новым стадиям строительства. Поэтому, как отметил эксперт, такой рост цен не повлияет общую на ситуацию на рынке.

"Пик цен уже пройден и в ближайшие 2-3 месяца рост стоимости квадратного метра будет только точечным", - рассказал Подвысоцкий.

Описание: Жилье пока дорожать не будет в Киеве Источник: pixabay.com Alt:

Подводя итог этого года, эксперт сообщил, что жилье на первичном рынке выросло на 25-35% в зависимости от характеристик ЖК. Наиболее прибавили в стоимости квартиры классов комфорт и комфорт+, жилье эконом-класса подорожало до 15%. Спросом пользовались квартиры с одной или двумя комнатами площадью до 60 "квадратов" на стадии строительства до 1 года. Существенно повлияла на рост стоимости квадратного метра высокая активностью украинцев, покупавших жилье на начальных стадиях строительства с целью сохранения собственных средств. В итоге спрос на первичном рынке на 5-10% опережал предложение. Сейчас спрос и предложение достаточно сбалансированы.

Эксперт рассказал, что с 2020 года девелоперы все чаще инвестируют собственные средства в процесс строительства, снижая зависимость возведения ЖК от уровня продаж. Так, на начало декабря в Киеве свыше 25% объектов строится за счет прямых инвестиций застройщика.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно данным Госстата, объемы строительства жилья в октябре этого года в Украине выросли на 29,6% по сравнению с октябрем годом ранее. За 9 месяцев 2021 года строительство жилых зданий выросло на 19,6%.