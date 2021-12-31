Застройка Осокорков и обвал спроса на рынке недвижимости: важные события декабря

Последний месяц уходящего года запомнился очередной нервозностью вокруг застройки столичных Осокорков. Об этом и о ситуации на рынках, новости компаний и продвижении реформы градостроительства читайте в нашем дайджесте за декабрь.

Описание: Дайджест событий за месяц Источник: nerukhomi.ua Alt:

Застройка Осокорков: игра на эмоциях и холодный расчет

Верховный Суд 23 декабря продлил срок аренды одного из участков на Осокорках в Дарницком районе Киева для компании "КонтактБудсервис" под жилую застройку несмотря на банкротство последней и не считая пару сотен миллионов задолженности по этой земле.

На первый взгляд решение неожиданное и возможно даже нелогичное. Потому что в аналогичном производстве по аналогичной кассационной жалобе, уже было вынесено решение, запрещающее застройку одного из участков экопарка. Однако, учитывая развитие событий в Киевсовете, можно прийти к выводу, что речь идет о сливе со стороны столичных властей.

Описание: Митинг инвесторов Аркады Источник: kiev.informator.ua Alt:

Как сообщили в движении "Чесно", в адрес Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Украины пришло письмо с подписью секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко. В письме идет речь о меморандуме, подписанном КГГА в пользу застройщика экопарка, а также напоминание о том, что в Киевсовете зарегистрирован проект решения, предусматривающий "предоставление поручения секретариату Киевского городского совета отказаться от кассационных, апелляционных жалоб или признать исковые требования, в том числе и по данному делу". Этот проект решения, хоть и зарегистрирован, но не проголосован и даже не прошел регламентную комиссию именно потому, что застройщики не смогли аккумулировать достаточно голосов. Даже несмотря на то, что депутаты заявили о скупке голосов.

По состоянию на сегодняшний день закрытие кассационной жалобы означает, что аренда 90 га вокруг озера Небреж продлена на 15 лет – до 2035 года. "Мы планируем обжаловать само соглашение, которым пролонгирован договор аренды и отдельно будем обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы она подала кассацию в интересах городах по этому же делу", - рассказал юрист ОО "Экопарк Осокорки" Алексей Петренко.

В свою очередь эксперт Георгий Могильный подчеркнул, что "если окажется, что это решение ВСУ является результатом сознательного слива Киевсоветом, то Виталию Кличко лучше сразу идти в НАБУ и писать явку с повинной".

Доведенные до отчаяния инвесторы "Аркады" раз за разом проводят митинги у стен КГГА, требуя в интересах нового застройщика Stolitsa Group продлить договор аренды и разрешить застройку территории экопарка. "Столица", откровенно манипулируя эмоциями отчаявшихся, бросает их на амбразуры, апеллируя тем, что без новой застройки, люди не получат своих квартир в проблемных долгостроях: якобы надо из чего-то погашать возникший дефицит.

Вместе с тем стоит отметить, что найти незаконно выведенные со строительства объектов "Аркады" средства – задача правоохранительных органов. И было бы логичным, потерпевшим инвесторам пикетировать именно здания МВД и СБУ, стимулируя правоохранителей к поиску выведенных средств и с помощью этих денег погасить дефицит и достроить дома. К тому же эти ведомства также подписали меморандум по достройке жилых комплексов Аркады.

Вялое продвижение градостроительной реформы

Депутаты Верховной Рады 15 декабря проголосовали в первом чтении за проект закона №5877 об усилении ответственности участников строительного процесса. В Минрегионе, который запустил реформу в градостроительстве, отметили, что данный документ создает равные условия в отрасли и препятствует коррупции.

Описание: Голосование в Верховной Раде Источник: slovoidilo.ua Alt:

В частности, как заявила замминистра Наталья Козловская, борьба с коррупцией невозможна без ужесточения наказаний за правонарушения. "И принятый в первом чтении законопроект №5877 предусматривает более "жесткие" наказания, способные мотивировать работать в рамках законодательного поля", - отметила чиновница.

Однако, стоит подчеркнуть, что сам законопроект несмотря на свое призвание, как раз содержал коррупционные риски. Это подтвердили в профильном парламентском комитет после выводов НАПК и поспешили заявить, что все замечания нацагентсва приняли во внимание и исправили. Но о других проблемах законопроекта заявили и в экспертной среде.

Эксперт Георгий Могильный раскритиковал положения относительно самовольного строительства, которое привело к тяжелым последствиям для людей и экологии (по ней грозит тюремный срок до 5 лет). Он сравнил ее со статьей Уголовного кодекса, где за похожие нарушения предусмотрен арест до 15 лет. Таким образом, застройщикам сделали даже скидку, заявил эксперт.

В свою очередь юрист Ростислав Кравец отметил, что документ принесет дисбаланс между ветвями власти. Так, по его мнению, наложение штрафов и арест объектов строительства со стороны исполнительной власти несет массу опасностей, поскольку это функция судебной.

Впрочем, ко второму чтению у депутатов есть еще возможности исправить ошибки, хоть и верится в это с трудом.

Недетские страсти вокруг Детского мира

В декабре завершился Всеукраинский архитектурный конкурс относительно того, как должно выглядеть здание знаменитого столичного "Детского мира" в Киеве. По итогам конкурса победил авторский проект Дмитрия Аранчия. Проект положительно оценили и в Национальном союзе архитекторов Украины.

Описание: Как изменится "Детский мир" Источник: nerukhomi.ua Alt:

Напомним, что проект, который был разработан компанией Edelburg Development вызвал волну возмущения у киевлян. среди прочего, планировали существенно изменить узнаваемый фасад "Детского мира". Бронзово-золотую решетку на здании предложили заменить на сайдинг из разноцветных прямоугольников. Арендная площадь нового "Детского мира" должна была вырасти на 15 тысяч "квадратов". Общая площадь комплекса составить 48,5 тысячи "квадратов", из них более 51% – предполагалось сдаваться в аренду.

Ради справедливости стоит подчеркнуть, что и новым проектом торгового центра остались не все довольны. В частности, активист и архитектор Виктор Глеба отмечал, что под видом реконструкции застройщик легализует новое строительство 25 тысяч "квадратов" торговой площади на месте парковки универмага "Детский мир".

Новый ТРЦ вместо книжного рынка на Петровке

Вместо знаменитого книжного рынка на Петровке в Киевескоро развернется строительство нового торгово-развлекательного центра. Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал градусловия. Строительство будет проходить на участке площадью 4,46 гектаров, предельно допустимая высота зданий здесь – 45 метров.

Описание: Как застроят Петровку Источник: gdevkievezhithorosho.com Alt:

Компания "Книжный рынок" получила землю в аренду в 2007 году на 5 лет для строительства эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга с поэтапным сносом зданий и сооружений рынков и благоустройством прилегающих территорий. Позже срок аренды продлили.

Собственником "Книжного рынка" является шведская компания "Стадсис АБ" известного девелопера Вагифа Алиева. Фирма уже приступила к проектированию нового ТРЦ. Застройщик планирует построить в этом месте Petrovka Mall, в котором будут продаваться не только книги, но и лицензированные фильмы и музыка. Также здесь разместится строительный супермаркет Building Mall. Общая сумма инвестиций может достигнуть 300 млн долларов.

Цифры и статистика

На рынке недвижимости в последний месяц наблюдается сильное падение спроса. По данным Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, показатели рухнули на 30%. Уже со второй половины сентября и по октябрь наблюдалось сокращение спроса на 15-20% в крупнейших городах нашей страны. По прогнозам такая ситуация может продлиться до конца зимы.

Описание: Аналитики рассказали о ситуации на рынке Источник: pixabay.com Alt:

Как отмечают риелторы, ситуация может также повлиять и на динамику строительства. К примеру, на 30% возводимых объектов в Киеве вполне вероятно, что могут упасть темпы возведения домов. При такой ситуации вряд ли будут расти цены на жилье.

В девелоперской компании Concept Group, подводя итог этого года, отметили, что жилье на первичном рынке выросло на 25-35% в зависимости от характеристик ЖК. Наиболее прибавили в стоимости квартиры классов комфорт и комфорт+, жилье эконом-класса подорожало до 15%. Спросом пользовались квартиры с одной или двумя комнатами площадью до 60 "квадратов" на стадии строительства до 1 года. Застройщики считают, что следующий рост цен при благоприятных условиях возможен не раньше весны. Тем не менее, несмотря на падение спроса, сейчас компании не планируют снижать стоимость квартир.

А вот ценники на вторичном рынке должны снизиться. сегодня цена продажи квартир на вторичном рынке в среднем на 10-12% ниже стоимости, которую заявили продавцы. Поэтому чтобы им продать жилье придется либо существенно снизить "аппетиты" к прибыли, либо же подождать, когда доходы украинцев возрастут и, соответственно, это скажется на уровне спроса.

Новости компаний

Строительная группа Синергия присоединилась к украшению Ирпеня к зимним праздникам. В компании рассказали, что обычно готовят к новогодним праздникам дворы своих жилых комплексов, но в этот раз решили порадовать всех ирпенцев. Застройщик сообщил, что на новогодние мероприятия выделил порядка 320 тысяч гривен.

Описание: Источник: Alt:

Девелоперская компания BudCapital заявила о повышении цен на жилье с 15 января. Изначально в компании планировали поднять цены с 24 декабря, однако потом решили перенести. В компании напомнили, что в жилых комплексах действуют скидки с 1 ноября этого года и по 15 января следующего. В акции участвует ограниченное количество квартир.

Новый отдел продаж застройщика Альянс Новобуд открылся в Броварах под Кивом по улице Черновола Вячеслава, 8а. В компании рассказали, что им важно создать удобное и современное пространство для своих клиентов. "Поэтому новый отдел продаж станет именно тем местом, где вы сможете выбрать желаемую квартиру в одном из наших комплексов", - добавил девелопер.

Инвестиционно-девелоперская компания City One Development в 2021 году ввела в эксплуатацию 358 квартир, почти 1400 "квадратов" коммерческих помещений и 400 машиномест шестой очереди ЖК Новопечерские Липки по улице Драгомирова.

По данным отдела продаж, в этом году около 40% квартир были приобретены украинцами с целью инвестиций. Шестая очередь квартала включает в себя четыре жилых дома, торгово-развлекательную инфраструктуру, парковую зону, игровые детские площадки и фонтанный комплекс с водопадом.