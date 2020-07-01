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В Украине заработает новый Реестр строительной деятельности

01.07.2020 - 15:44

Кабинет министров Украины принял решение с 6 июля 2020 года ввести в действие первую очередь Единой государственной электронной системы в сфере строительства, которая предусматривает введение нового Реестра строительной деятельности вместо Реестра Госархстройинспекции (ГАСИ).

Соответствующий проект постановления был одобрен на заседании правительства в среду, 1 июля, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, помимо введения нового Реестра строительной деятельности, постановление предусматривает постепенный переход к введению с 1 сентября в e-систему градостроительных условий и ограничений, а также строительных паспортов.

В целом вся государственная е-система в сфере строительства будет включать несколько компонентов: электронный кабинет пользователя системы (доступ для государственных органов), реестр строительной деятельности (данные об объектах строительства), публичный портал системы (поиск объектов, консультации, аналитика и доступ ко всем связанным строительным реестрам), портал "Дія" (доступ к электронным услугам для заказчиков строительства).

Согласно принятому постановлению, запуск автоматических e-услуг по СС1 на портале "Дія" предполагается с 1 августа, по СС2 и СС3 – с 1 октября.

Кроме этого, документ предусматривает создание отчетов об экспертизе проектной документации, введение Минрегионом реестров аттестованных лиц, экспертных организаций, лицензиатов, СРО, а также подключение к е-системе участников строительства с момента подачи заявления в Минрегион на период действия эксперимента.

Реестр строительной деятельности заработает с 6 июля

pixabay.com

"Введение Единой государственной электронной системы в сфере строительства, имеет целью максимальную автоматизацию всех процессов, происходящих в отрасли. Это будет иметь значительный антикоррупционный эффект, поскольку устранит человеческий фактор и обеспечит полную прозрачность в предоставлении услуг гражданам и бизнесу", – отметил Федоров.

По его словам, в 2019 году малое строительство (класс СС1) занимало 91% всех строительных объектов в стране, среднее и большое (СС2) – 7,1%, большое опасное строительство – 1,2%.

"Мы запускали тестирование системы на старом реестре электронных услуг и по сравнению с прошлым годом за счет устранения человеческого фактора было введено приблизительно на 50% больше объектов в эксплуатацию", - добавил министр.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Кабинет министров утвердил план внедрения электронной системы в сфере строительства. Новый реестр строительной деятельности должен был начать работу в июне.

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