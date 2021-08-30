В Украине существенно нарастили ввод жилья в эксплуатацию – Госстат

В Украине за первое полугодие показатель ввода жилья в эксплуатацию вырос на 29,5% по сравнению с таким же периодом в 2020 году.

Соответствующие данные привели в Государственной службе статистики с учетом жилья, введенного согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без необходимых разрешительных документов.

Так, в городах ввели 3,3 млн "квадратов" жилья, в селах – 1,5 млн "квадратов". Из этого 41,8% - в одноквартирных домах, 57,8% - в домах с двумя и более квартир, 0,4% - в общежитиях.

В общей сложности за 6 месяцев 2021 года ввели в эксплуатацию 62,3 тысячи квартир: из них 47,6 тысяч в городах и 14,6 тысяч – в сельской местности.

Большая часть введенного в эксплуатацию жилья (54,6% от общего объема) припала на следующие области: Киевская, Львовская, Харьковская, Одесская, Тернопольская и Ивано-Франковская. При этом в Запорожской, Луганской и Ивано-Франковской Госстат зафиксировал снижение объемов ввода жилья. А вот в Днепропетровской, Сумской и в Киеве показатели выросли.

Описание: В Украине вырос показатель ввода жилья в эксплуатацию Источник: pixabay.com Alt:

Средняя площадь сданных в эксплуатацию квартир составила – порядка 77 "квадратов": для одноквартирных домов – 157 квадратных метров, и 56 – для многоквартирных.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным Гостата объем выполненных строительных работ в июне этого года вырос на 21% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, при этом за полугодие прирост оказался незначительным – всего 0,2%