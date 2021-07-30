В Украине нарастили объемы строительства: данные Госстата

Объем выполненных строительных работ в июне этого года вырос на 21% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, при этом за полугодие прирост оказался незначительным – всего 0,2% (до 76,8 млрд гривен).

Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Так, наибольший рост в июне 2021 года (по сравнению с июнем 2020 года) произошел в инфраструктурном строительстве – порядка 29%. Вместе с тем, за первое полугодие он сократился на 2,8%.

Большой скачек, согласно данным Госстата, произошел и в сегменте жилого строительства – 24,1% сравнительно с июнем прошлого года. За полгода рост составил 16,4%.

Строительство нежилых зданий в прошлом месяце показало рост в 1,2%, за шесть месяцев показатель упал на 4,9%.

Описание: В Украине стали больше строить Источник: pixabay.com Alt:

Доля нового строительства в общем объеме выполненных работ составила 36,8%, ремонтных работ – 35,7%, реконструкции – 27,5%.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине в мае этого года строительство жилья существенно выросло до 30,9%, при этом возведение нежилых помещений снизилось на 4,8%, а инженерных сооружений просело на 19,7%.