Строительство жилья продолжает демонстрировать высокие темпы – Госстат

В Украине в мае этого года строительство жилья существенно выросло до 30,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Соответствующие данные привели в Государственной службе статистики.

При этом можно отметить, что в мае возведение нежилых помещений снизилось на 4,8%, а инженерных сооружений просело на 19,7%. Общий объем выполненных строительных работ сократился до 14,6 млрд гривен, что на 8,4% меньше по сравнению с маем 2020 года.

Говоря о динамике за пять месяцев этого года, то по сравнению с таким же периодом прошлого строительство сократилось на 6,1% до 54,4 млрд гривен. Однако строительство жилья все также демонстрирует рост, увеличившись на 14,7%, в то время как строительство нежилых помещений упало на 6,6%, инженерных сооружений – снизилось на 14%.

Согласно данным Госстата, в январе-мае доля нового строительства составила 40,6%, ремонта – 31,6%, реконструкции – 27,8%.

Описание: В Украине начали много строить жилья Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в апреле строительство жилья в Украине выросло более чем на 40% по сравнению с апрелем прошлого года.