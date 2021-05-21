В строительную е-систему добавили новые услуги

В портал "Дія" добавили новые услуги для строительной сферы, которые стали доступны пользователям. Они касаются как частных и многоквартирных жилых домов, так и зданий промышленной застройки.

Об этом сообщили в пятницу, 21 мая, в пресс-службе Минрегиона.

Подчеркивается, что теперь в онлайн режиме можно получить строительный паспорт застройки земельного участка, зарегистрировать декларацию о готовности к эксплуатации объекта (относится к объектам с незначительными последствиями СС1), получить разрешение на выполнение строительных работ и сертификат о принятии в эксплуатацию объектов для класса последствий СС2, СС3 в электронной форме, а также подать заявления об отмене документов о начале подготовительных и строительных работ.

Описание: Сфера строительства в Украине становится все более автоматизированной Источник: ua.news Alt:

Глава Минрегиона Алексей Чернышов подчеркнул, что увеличение количества админуслуг в Единой государственной электронной системе в сфере строительства - еще один шаг навстречу реформе строительного сектора. Он сообщил, что задача властей – полная автоматизация процессов в строительстве, что должно избавить отрасль от коррупционной составляющей.

Как сообщали НЕРУХОМІ, экспериментальный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства стартовал в Украине в июле прошлого года. Она создавалась при сотрудничестве Минрегиона и Минцифры и поддержке проекта USAID/UK aid.