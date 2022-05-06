В союзе архитекторов раскритиковали власти за непрозрачность

Минрегион и другие органы государственной власти демонстрируют закрытость многих процессов, отсутствие публичного администрирования и освещения градостроительной политики во время военных действий.

Об этом заявил президент Национального союза архитекторов Александр Чижевский, передает ZN.ua.

"Мы не видим комплексной картины, какая работа происходит, точное количество переселенцев по стране и регионам, количество внутренней миграции и внешней, что в свою очередь диктует спрос на дополнительное жилье и социальную инфраструктуру", - подчеркнул архитектор.

В организации напомнили, что сегодня разрабатывается законопроект №7282 с программой восстановления пострадавших населенных пунктов, волонтеры участвуют в разработке соответствующих планов, в тоже время представители власти так и не привлекли ни одного представителя из Национального Союза Архитекторов Украины.

Чижевский отметил, что архитекторы готовы приобщиться к инициативам местных властей и правительства, но нужно начинать с прозрачных правил игры, привлечения профессионального сообщества и обязательно громад к разработке соответствующих правил.

Ранее в комментарии замглавы Минрегиона Наталья Козловская отмечала, что "есть очень много классных архитекторов, которые уже активно работают, а остальные пока считают, сколько будет стоить их работа".

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Как сообщали НЕРУХОМІ, известный британский архитектор Норман Фостер согласился принять участие в восстановлении Харькова. Российские войска активно обстреливали жилые кварталы и объекты социальной инфраструктуры города, что привело к небывалым разрушениям и человеческим жертвам.