По программе "Доступная ипотека 7%" выдали уже 730 кредитов

Украинцы в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 25 августа заключили с банками 730 кредитных договоров на общую сумму 618 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Отмечается, что кредиты оформлялись для покупки как вторичной, так и первичной недвижимости. Однако доминирование вторичной составило 76,7%. Всего в банки поступило 1095 заявок на сумму почти в 944 млн гривен для покупки жилья на вторичном (77,7%) и первичном рынках (22,3%) из 23 регионов Украины. Большинство заявок касались покупки жилья в Киеве (33,2%) и Киевской области (30,8%).

Согласно сообщению, в программе участвуют 16 банков, они продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями, разрабатывают информационные материалы для будущих клиентов, проводят обучение персонала, поскольку именно банк принимает решение о выдаче ипотечного кредита.

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Как сообщали НЕРУХОМІ, госпрограмма "Доступная ипотека 7%" стартовала 1 марта. Как сообщали в Минфине, рассчитано, что ею смогут воспользоваться около 5 тысяч семей.

Позже власти сообщили, что хотят несколько изменить ее условия. Прежде всего это должно коснуться требований к "возрасту" недвижимости и минимального взноса.

Так, по условиям программы кредит можно оформить сроком до 20 лет, с минимальным первым взносом 15% стоимости предмета ипотеки вместе с участками как на первичном рынке недвижимости, так и на вторичном.