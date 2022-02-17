В Минрегионе подвели итог года для строительной отрасли

В прошлом году строительные компании Украины выполнили работ на 253,9 млрд гривен, что на 5,1% выше по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщили в четверг, 17 февраля, в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.

Так, доля нового строительства составила 29,6%, на капитальный ремонт пришлось 45%, на реконструкцию и техническое переоснащение – 25,4%.

Объемы строительных работ выросли в 13 регионах страны. Больше всего в Тернопольской области – 37,3%, Винницкой области – 20,1%, Черкасской области – 17,6%. При этом падение показателей было замечено в следующих областях: Черновицкой – 38,9%, Закарпатской – 26,1% и Кировоградской – 22,3%. В расчете на 1 человека населения объемы выполненных строительных работ в целом по Украине в 2021 году составили 6105 гривен. Среди регионов наивысшим этот показатель был в Киеве – порядка 18,5 тысяч грн на одного человека. Таким образом он 3 раза превышает средний уровень по Украине.

Описание: Минрегион подвел итоги года в строительстве Источник: pixabay.com Alt:

Производители строительной продукции также нарастили объемы производства в прошлом году. Прежде всего идет речь о сухих строительных смесях (15,1%), сборных конструкций из чугуна и стали (14,9%), бетонных растворов (13,1%).

В Минрегионе, ссылаясь на данные Госстата отметили, что в декабре 2021 года в среднем одному штатному работнику в строительстве начислено 12 957 грн., что больше на 10,3% по сравнению с предыдущим месяцем и больше на 12,0% по сравнению с декабрем 2020 года. По этому показателю строительство заняло 15 место среди 16 видов экономической деятельности.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине для производителей строительной продукции разработали "Дорожную карту", что поможет имплементировать Регламент ЕС 305 и выйти на евростандарты уже в следующем году.