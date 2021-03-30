В градостроительном комитете обсудили законопроект о реформе ГАСИ

В градостроительном комитете Верховной Рады 29 марта прошло обсуждение концепции реформирования системы архитектурно-строительного контроля, которую представил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Как сообщили в пресс-службе Минрегиона, разработанный законопроект направлен на комплексное реформирование сферы градостроительства, принятие которого позволит ввести концептуально новую прогрессивную модель государственного управления в отрасли.

По словам Чернышова, для преодоления коррупции в какой-либо отрасли необходимо создание прозрачной и конкурентной среды. Рассматриваемый законопроект является лишь первым этапом реформы. Затем будут рассматривать внесение изменений в Уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности для участников рынка.

В Минрегионе считают, что важным аспектом реформы является построение качественной системы государственного контроля и надзора градостроительной сферы, внедрение института по привлечению юридических лиц к осуществлению градостроительного контроля и их функционального сочетания.

В свою очередь участники круглого стола отметили, что в связи с неудачным стартом реформы около 100 тысяч украинских семей не получили свои квартиры. Соответствующие данные предоставил глава Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе. Он подчеркнул, что сегодня государство не может регулировать работу системы архстройконтроля. "В законопроекте Минрегиона по реформе ГАСИ прописано решение - это появление новых частных структур, по примеру БТИ и частных нотариусов, которые могут перенять на себя такую функцию. Это даст здоровую конкуренцию на рынке и отсутствие коррупции", - выразил мнение глава КСУ.

Как сообщалось, НЕРУХОМІ изучили подробно законопроект о реформировании ГАСИ и пришли к мнению, что идеи диджитализации, максимальной автоматизации всех процессов, введение контроля на каждом этапе строительства объекта и усиление ответственности участников в такой консервативной отрасли как строительство, несомненно пойдет ей на пользу.

Тем не менее, по мнению экспертов некоторые положения нуждаются в доработке в любом случае. Например, отсутствие контроля за объектами с незначительными последствиями СС1 жилого назначения приведет к возможности строительства любых объектов под видом жилых домов.

Более детально с анализом законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства" можно ознакомиться, перейдя по ссылке.