В Евросоюзе взялись за обучение строителей экологичных зданий

При поддержке властей Евросоюза в Чехии открыли школу для строителей эко-зданий, занятия должны проходить полностью бесплатно.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, обучение пройдет в рамках проекта CraftEdu, это будет онлайн-школа для строителей "зеленых" зданий. На интерактивной платформе уже подготовили 20 учебных курсов, рассказывающих о всех этапах "зеленого строительства". Обучение будет проводиться на чешском, немецком, словацком и болгарском языках. Сюда может записаться любой желающий. Те, кто пройдет обучение – получит сертификат.

Проект поддержали Союз предпринимателей строительной отрасли Чешской Республики, Фонд развития архитектуры и гражданского строительства и Чешский технический университет в Праге.

Описание: Источник: europa.eu Alt:

Как отметили организаторы проекта, его основной целью является создание учебных программ для профессий в сфере строительства с применением последних энергосберегающих технологий.

По данным Еврокомиссии, одним из приоритетов является необходимость обновления и преобразования жилого фонда в Европе, по данным проведенных исследований, здания с низкой энергоэффективностью – это один из основных источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

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