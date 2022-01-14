Украинские банки нарастили выдачу ипотечных кредитов в 2 раза

За 11 месяцев прошлого года украинские банки выдали около 9700 кредитов на покупку жилья, общая сумма которых составила почти 8 млрд гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

По данным НБУ, количество ипотечных кредитов превышает норму 2020 года (за такой же период) в 2 раза, а общий денежный объем – в 2,4 раза.

Главным драйвером ипотеки являются кредиты на покупку жилья на вторичном рынке, его преобладание над первичным составило 90%, при чем как по количеству договоров, так и по денежному объему. Основное количество сделок приходится по-прежнему на пять банков, которые заключили 90% от общего объема сделок.

Описание: Украинцы стали больше оформлять ипотеку Источник: atlantestates.com Alt:

Из приведенных данных стало известно, что средний размер ипотеки в ноябре составил 824,8 тысячи гривен, что на 3% выше показателей октября. Средняя эффективная ставка кредита на вторичном рынке уменьшилась на 0,4 п.п., до 13,5%, а на первичном – на 1,4 п.п., до 15,5%.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в девелоперской компании Concept Group прогнозируют, что в этом году украинцы, как правило, будут покупать себе жилье, рассчитывая лишь на свои активы. Приобретать недвижимость с помощью ипотеки, вероятно, будут не более 10% инвесторов.