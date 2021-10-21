Цены на жилье в третьем квартале подскочили на 15,8% – Госстат

В третьем квартале жилье в Украине подорожало в среднем на 15,8%, если сравнивать с таким же периодом в 2020 году.

Соответствующие данные приводит Государственная служба статистики.

В Госстате сообщили, что активнее всего в отчетном периоде дорожали квартиры на вторичном рынке. Так, недвижимость этого сегмента выросла в цене в среднем на 17%. Больше всех подорожали двухкомнатные квартиры – цены здесь выросли на 18,4%. Однокомнатные подорожали на 17,5%, наименее заметно всего изменилась стоимость на трехкомнатные: они подорожали на 15,8%.

На первичном рынке в среднем квартиры выросли в цене на 14,3%. В отличие от вторички, здесь драйвером роста цен оказались квартиры с тремя комнатами – они подорожали на 16,3%. Однокомнатные подскочили в цене на 13,9%, а двухкомнатные – на 13,4%.

Описание: В Госстате сообщили о росте цен на жилье Источник: nerukhomi.ua Alt:

Если сравнивать с IV кварталом 2020 года, то цены на жилье выросли в среднем на 13,8%, на первичном рынке – на 12,5%, на вторичном - на 14,9%.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным Ассоциации специалистов по недвижимости, за последние два месяца лета цены на жилую недвижимость на вторичном рынке Украины в среднем выросли на 2,5% и составили 929 долларов за квадратный метр. Так, наибольшая динамика наблюдалась в сегменте однокомнатных квартир – цены выросли в среднем на 2,9%, двухкомнатные подорожали на 2,6%, трехкомнатные – на 2,1%.

Отметим, что в рейтинге Global House Price Index от Knight Frank среди стран с самыми быстрорастущими ценами на жилье Украина поднялась с 37-го сразу на 22 место. При этом наша страна смогла обогнать в этом рейтинге Польшу, Мальту и Болгарию.