Страны с самыми быстрорастущими ценами на жилье: Украина заняла 24 место списка

В списке стран самыми быстрорастущими ценами на жилье Украина оказалась на 24-м месте.

Рейтинг Global House Price Index по итогу третьего квартала был составлен и опубликован международной консалтинговой компанией Knight Frank.

Как отметили исследователи, несмотря на сильное подорожание жилья, в 18 странах появились признаки того, что цены достигли пика. Однако в большинстве стран был отмечен незначительный рост. Спад произошел только в Малайзии и Марокко.

Украина в рейтинге расположилась на 24-м месте с показателем 11%. С учетом инфляции украинское жилье не подорожало – показатель равен нулю. В рейтинге наша страна расположилась между Литвой и Чили.

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Традиционно первое место занимает Турция с показателем 35,5%. На второе место ворвалась Южная Корея, жилье в которой подорожало на 26,4%. Так, она еще в прошлом рейтинге за второй квартал была на 31-м месте. В первую пятерку вошли также Новая Зеландия (21,9%), Швеция (20,3%) и Австралия (18,9%).

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом рейтинге Global House Price Index за второй квартал Украина заняла 22 место, на которое она поднялась с 37-го. По данным риелторов, спрос на первичном рынке недвижимости в Украине в ноябре рухнул более чем на 30%, при чем такая тенденция может продлиться до конца года. Основной причиной такого стремительного падения является слишком быстрые темпы подорожания квадратного метра, что в итоге превысило платежеспособные возможности большинства украинцев.