ГИАГ "сливает" мелкие объекты, замалчивая о грехах крупных компаний – эксперт

Госинспекция архитектуры и градостроительства открыто рапортует о борьбе с нарушениями на небольших объектах и предпочитает не распространяться о проблемах крупных застройщиков.

Об этом написал эксперт в градостроительстве Георгий Могильный у себя в Facebook.

В качестве примера Могильный привел ситуацию с незаконным строительством магазина путем реконструкции квартиры в Харькове и возведением ЖК Варшавский плюс в Киеве.

Эксперт напомнил, что ГИАГ открыто пообещала провести дополнительную проверку по объекту незаконного строительства в Харькове, а также обязательно уведомить правоохранительные органы о нарушениях.

Вместе с тем, по словам Могильного, инспекция не сообщила на своем официальном сайте о найденных нарушениях при строительстве ЖК Варшавский плюс в Киеве от застройщика Stolitsa Group. При этом, по двум объектам, что в Харькове, что в Киеве, нарушения зафиксировал один и тот же инспектор – Околот Людмила Степановна. При этом по ЖК Варшавский плюс она дважды фиксировала нарушения – 18 ноября и 7 декабря.

"ГИАГ гордо молчит об обнаруженном нарушении застройщика и никакой проверки не назначает. Что в это время делает застройщик? Активно рекламирует условия продаж и рассрочку, привлекая очередных инвесторов в незаконное строительство", - подчеркнул эксперт.

По его словам, по такой же схеме ранее работала ГАСИ – "сливала все по незаконному строительству, а на публике изображало из себя героя, рапортуя об активных действиях по мелким объектам".

Как сообщали НЕРУХОМІ, ГИАГ приступила к выполнению своих функций с 15 сентября. Однако в первые же дни инспекция допустила около 25 нарушений. Позже эксперты обнаружили, что сертификат о принятии в эксплуатацию первой очереди ЖК Creator City от Креатор-Буд противоречит действительности, на объекте еще продолжаются строительные работы.