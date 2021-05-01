Снос дома Уткина и меморандум для инвесторов Аркады: чем запомнился апрель

Несмотря на повышенный градус и накал страстей в обществе из-за сносов исторических зданий, в целом апрель для строительной отрасли выдался довольно ровный и в какой-то мере прогнозируемый. В частности, удалось подписать Меморандум по замороженным объектам Аркады, а реформа ГАСИ получила свое логическое продолжение.

Об этом и немного другом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Снос исторических зданий. Как символ халатности и беспомощности властей

Так сошлись звезды, что в апреле разгорелась целая серия скандалов, связанных со сносом старинных зданий дореволюционной постройки, являющимися яркими представителями своей эпохи. Происходит это зачастую по одной схеме: власти сами выдают разрешения, затем пытаются найти крайних.

Разрушенный дома Уткина

Описание: Дом Уткина разрушили Источник: Alt:

Минкульт, ГАСИ, правоохранительные органы и столичные власти в один голос заявили о незаконных действиях со стороны застройщика, разрушившего доходный дом купца Ивана Уткина, который был построен около 120 лет назад.

По словам министра Александра Ткаченко, то, что произошло, это настоящее варварство. Здание находилось в исторической части столицы и правоохранительные органы должны расследовать этот факт. "Это самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство - за что предусмотрена уголовная ответственность. МКИП не давало никаких разрешений на строительство в историческом ареале, поэтому однозначно выступаем против и уже осуществляем проверку", - добавил чиновник.

ГАСИ также подтвердила, что строительство на Петлюры – незаконно. В ведомстве отметили, что по результатам рассмотрения заявления ООО "Приват" о выдаче разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции административного здания выявлен ряд замечаний, что и послужило причиной для отказа.

А мэр Виталий Кличко пожаловался на полную беспомощность в этом вопросе. "Большое количество этих памятников находится в частной собственности. Мы не можем ничего сделать с этим, даже штрафы не можем выписать", - заявил столичный градоначальник.

Однако известно, что компания "Приват" арендовала этот участок еще в 2003 году сроком на 25 лет. Более того, она в 2018 году получила ГУО от градостроительного Департамента КГГА на реконструкцию нежилого здания под гостиницу, экспертиза сделала положительное заключение, а ГАСК задокументировала начало выполнения работ.

О том, что планируют разрушить дом Уткина – общественность била в набат еще задолго. Так, в марте в соцсетях появились первые сообщения, что приступили к демонтажу старинного особняка по улице Симона Петлюры, 29. Краевед Антон Короб рассказал, что хоть фасад и потерял несколько элементов декора, в целом здание довольно крепкое, абсолютно без признаков аварийности. Поэтому представители власти если действительно хотели бы спасти старинный особняк – у них были бы все шансы. Результатом импотентной аморфности властей станет еще одна высотка возле Центрального железнодорожного вокзала. Согласно данным НЕРУХОМІ, здесь компания Zim Group собирается построить апарт-отель Times. Предполагалось что здание будет 15-этажным, но существует большая вероятность, что оно "вырастет" до 26 этажей. Количество апартаментов – 352.

Страдающий от транспортных перегрузок центр столицы будет стоять намертво в пробках даже ночью. Как заявил в интервью "Телеграфу" бывший советник председателя КГГА Максим Бахматов, когда речь заходит о материальных ценностях – все остальное уходит далеко на задний план.

"Всем пофиг на историческое наследие. У нас слабый закон и слабое государство. Объем денег только по этой застройке получится примерно 50 миллионов долларов. Чистая прибыль – примерно 10 миллионов долларов", — рассказал бывший советник Кличко.

Он подчеркнул, что, когда в слабом государстве речь идет о сумме в 10 млн долларов – "легко может возникнуть коррупционная история".

Семиэтажное здание вместо особняка Баккалинского

Описание: Особняк Баккалинского вырастет после реставрации Источник: Alt:

Особняк Баккалинского, который построили боле 120 лет назад и находится по улице Ильенко, 30, решением Киевского горсовета был передан частной компании под застройку. Участок под домом получило ООО "Амелин-30". Фасад исторического здания компания пообещала сохранить, но вместо одноэтажного дома здесь появится семиэтажный. Однако активисты опасаются, что такая реконструкция и надстройка фактически будут означать полный снос особняка.

Стоит также отметить, что совсем недавно приказом профильного Департамента КГГА особняк внесли в перечень культурного наследия и зданию предоставили статус только что выявленного объекта культурного наследия. Поможет ли это дому, будет известно в скором времени.

Пивзавод Шульца станет мечетью

Описание: Пивоварня Шульца Источник: Alt:

Бывшую пивоварню Карла Шульца 1881 года постройки неизвестные начали разбирать 20 апреля. Прибывшие на место активисты заявили о незаконности работ, поскольку на строительстве отсутствовали разрешительные документы. По словам рабочих, которые занимались демонтажем, это сооружение не имеет "статуса", текущее состояние здания аварийное.

Целевое назначение земельного участка – для эксплуатации и обслуживания существующих зданий. Участок принадлежит благотворительной организации "Международный благотворительный фонд "Фонд национального благосостояния Крыма". Здесь идет активная работа над проектом строительства культурно-образовательного комплекса, в который входят Соборная мечеть, общеобразовательная школа и многопрофильный культурный центр.

Тем временем сообщим, что уже не раз поднимался вопрос и на уровне горсовета, и даже Рады о моратории относительно застройки в исторических районах столицы. Но в итоге так ни один закон и не был принят. А исторические памятники продолжают планомерно уничтожаться…

Что там с недостроями Войцеховского?

Описание: ЖК Champion City Источник: Alt:

Вопрос с замороженными объектами скандальных застройщиков приходится решать, потому как в части таких домов живут люди и не замечать их проблем – невозможно. 26 апреля состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства.

Как рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко, было подготовлено постановление по инвентаризации недостроев, сейчас оно дорабатывается в Минрегионе. После этого его рассмотрят на заседании правительства.

"Именно это постановление выведет в законодательное поле вопрос того, как надо инвентаризировать незаконные застройки, чтобы они отображались в государственном реестре", - рассказал чиновник.

Что касается жилых комплексов компании Войцеховского УкоГруп Демеевский квартал и Флагман, то их выразили желание достроить две строительные компании. Кто именно собирается это делать – пока не сообщают.

Тем временем, представители Минрегиона предложили свой вариант, который позволит решить вопрос с "заселенными" недостроями. В частности, они предложили применить процедуру, которая помогла ранее ввести в эксплуатацию комплекс детской больницы "Охматдет" и Бескидский тоннель.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о недостроенных ЖК Научный (ул. Петропавловская, 40 в Подольском районе) и ЖК Маргарита (ул. Булгакова, 12а в Святошинском районе).

Стоит напомнить, что по больнице "Охматдет" (2017-2020 годы) и Бескидскому тоннелю (2018 год) Кабмин принял отдельные постановления, которые устанавливали особый порядок ввода в эксплуатацию. Принятие осуществлялось путем получения сертификата, свидетельствующего о соответствии в основном оконченных работ и подтверждающего лишь возможность эксплуатации объекта. Затем, когда строительство было завершено, этот документ обменивается на другой сертификат, который засвидетельствует окончание выполненных работ и подтвердит готовность объекта к эксплуатации.

А вот инвесторам ЖК Panorama city и ЖК Champion City, которые входят в тот же злосчастный Демеевский квартал, помочь, как оказалось, будет совсем непросто. Столичный мэр Виталий Кличко написал в письме премьеру Денису Шмыгалю, что строительство жилых комплексов проходило… в зоне действующего ядерного реактора, и проживание здесь категорически запрещено. Как так получилось, что строительство жилых домов началось на этом участке – не укладывается в голове. Расследованием этого дела полиция занимается с 2012 года. Как будет решаться дальше судьба этих новостроек читайте в материалах НЕРУХОМІ.

Меморандум Аркады: самое интересное впереди

Описание: ЖК Патриотика на озерах Источник: Alt:

Еще одно решение с проблемными жилыми комплексами, которое удалось достичь в апреле, – подписан меморандум по достройке объектов банка "Аркада". Как говорится в документе, достраивать дома будут за счет поступлений от дебиторской задолженности Фонда финансирования строительства и средств на счетах банка. Дополнительное финансирование собираются привлечь за счет реализации непроданных квартир и нежилых помещений. Также далеко не все инвесторы выплатили полную стоимость квартир, поэтому часть денег должна поступить от тех, кто оформил рассрочку. Контроль за выполнением меморандума ляжет на плечи дирекции по вопросам достройки ЖК.

В Фонде гарантирования вкладов в свою очередь сообщили, что практически полностью передали информацию по незавершенным объектам новому управляющему и совсем скоро у него будут все права, чтобы завершить возложенные на него государством обязательства. В ФГВФЛ уточнили, что выплачено уже 262 млн, то есть 70% гарантированной суммы. Строительством замороженных объектов займется компания " Stolitsa Group".

Тем временем будет интересно наблюдать, как новый застройщик решит вопрос с достройкой ЖК Патриотика на озерах. Стоит отметить, что именно со строительством этого комплекса у Аркады возникли в свое время большие проблемы, так как местные жители активно выступали против возведения здесь домов. В конце ноября 2015 года на сайте КГГА зарегистрировали петицию с требованием создать на территории южных Осокорков ландшафтный парк. В итоге она набрала более 11 тысяч голосов киевлян при необходимых 10 тысячах.

Тем не менее осенью 2017 года застройщик при строительстве массива установил насосные станции на Небреже, таким образом спровоцировав новый скандал с местными жителями. С новой силой он разгорелся, когда бетонными блоками перекрыли доступ к озеру для киевлян.

А совсем недавно жители Осокорков заметили, как грузовики начали засыпать строительным мусором водоем. Около двадцати грузовиков высыпали на берег озера строительный мусор, затем бульдозерами все это затолкали в воду. Свидетели вызвали на место полицию. Выяснилось, что тяжелая техника ездит через аварийный коллектор, создавая угрозу стратегическому объекту. Позже в группе "Экопарк Осокорки" сообщили, что за сбросом строительного мусора стоит компания " Столица Групп" – новый застройщик ЖК Патриотики на озерах.

Строительная реформа. "Незаметно" пошел второй год

Описание: Что будет со строительством в Украине Источник: pixabay.com Alt:

В Украине продолжают воплощать реформу строительной отрасли. Проводятся круглые столы и широкие обсуждения, инициированные комитетом по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады. 29 апреля была создана рабочая группа, которая возьмется за доработку законопроекта о реформе. Глава группы Елена Шуляк сообщила, что документ должен быть проработан и рассмотрен Радой уже в начале лета.

Также, наконец, новосозданная Госинпекция архитектуры и градостроительства получила своего руководителя. 28 апреля ее возглавил Семен Кривонос. Он уроженец Мариуполя, окончил в 2005 году Национальный аграрный университет. С конца 2011 по апрель 2014 гг был начальником отдела госрегистрации прав на недвижимое имущество Обуховского районного управления юстиции. В 2015 - 2016 годах он занимал должность первого заместителя руководителя одесской таможни ДФС Украины. В Офисе простых решений и результатов занимался направлением реформы присоединения к электросетям. Теперь ему предстоит проявить себя в строительной сфере.

В Минрегионе ранее рассказывали, что в начале этого года была разработана новая концепция реформы, которая, как считают в министерстве, вводит более эффективное регулирование в системе органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Будем надеяться, что в этот раз с концепцией не прогадали.

Что говорят цифры

Описание: Итоги за квартал Источник: Alt:

В Украине в большинстве регионов в первом квартале этого года вырос объем строительства до 20% по сравнению с предыдущим периодом. Соответствующие данные привели в Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA).

Согласно анализу данных, предоставленными фондами финансирования строительства, во многих регионах наблюдается рост показателя. Наиболее заметный – во Львовской области, где объем строительства возрос более чем на 20%.

Новогодние праздники, период адаптивного карантина и локдаун пока не оказали существенного влияния на строительную сферу. Как показывает опрос фондов: почти 50% респондентов рассказали о 20% росте строительства (или даже выше), 20% сообщили о 10% росте, и лишь 10% пожаловались на падение объемов строительства (до 10%).

По данным компании Monitor.Estate, в крупнейших городах Украины количество новостроек с января 2020 года по март 2021 года выросло на 28%.

За этот период построили порядка 390 новых объектов. Лидером традиционно стал Киев – 109 объектов, на втором месте расположился Львов – 90 объектов, Одесса – 75 объектов, Киевская область – 70 объектов, Днепр – 25 объектов, Харьков – 21 объект. При этом ввести в эксплуатацию удалось меньше половины – лишь 160 новостроек. Здесь лидером оказалась Киевская область – 41 объект, Львов – 38 объектов и в Киеве – 36 объектов.

В ходе исследования было выяснено, что за указанный период более 26% новостроек возводятся без разрешительных документов на ведение строительных работ – 104 объекта. Еще 38% строится на земле без соответствующего целевого назначения или же участок еще не сформирован. Общее число рисковых новостроек составило 52%.

Что касается стоимости жилья, то по данным Госстата, в первом квартале этого года цены на квартиры в среднем показали неплохой рост – на 11,6% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

Так, за указанный период наибольший рост наблюдался на вторичном рынке. Здесь жилье подорожало на 12,4%. На первичном рост был более сдержан и составил 9,8%.

Более детально рассмотрев сегменты рынка видно, что однокомнатные квартиры на первичке выросли на 10,8%, на вторичке показатель вырос на 12,3%. Двухкомнатные на первичном рынке подорожали на 7,9%, на вторичном их рост составил почти в два раза больше – 13,1%. Трешки на первичке стали дороже на 11,7%, на вторичном – 11,8%.