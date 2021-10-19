Риелторы рассказали, как изменились цены на усадьбы в пригородах мегаполисов

В Украине частные дома за последние три месяца выросли в среднем до 5%. Речь идет прежде всего о недвижимости, расположенной в пригороде украинских мегаполисов: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ сообщили в Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Как заметили риелторы, на рынке недвижимости в сегменте частных усадеб наблюдается замедление темпов роста, спрос реализован на 90%. Наибольшей популярностью пользовались дома, площадь которых не превышает 150 "квадратов" и расположением не дальше 20 км от мегаполиса. Другие дома дорожали не так быстро – в пределах 2-3%.

В АСНУ заметили, что во второй половине текущего года активность на рынке пошла на спад, количество потенциальных покупателей уменьшилось на 10%. Здесь наблюдается преобладание предложений над спросом. До конца года рынок вряд ли ждут какие-либо потрясение, изменение цен не должно превысить 1,5%.

Описание: В АСНУ рассказали, как изменились цены на частные дома Источник: pixabay.com Alt:

Глава АСНУ Юрий Пита подчеркнул, что цены на эту недвижимость достигли своего потолка и дальнейший рост не будет экономически обоснованным. Ценовая стабильность, вероятно, продлится до апреля следующего года, спрогнозировал эксперт.

Что касается земельных участков под застройку, то стоимость их выросла также в пределах 5%. Основной спрос (порядка 60%) касался участков площадью до 15 соток с подведенными коммуникациями в пригороде мегаполисов. Стабильность в этом сегменте рынка может продержаться как минимум до апреля 2022, начала нового активного сезона.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным компании "Увекон", цены на усадьбы в Украине сохраняли относительную стабильность в долларовом эквиваленте и по состоянию на июль составили $474 за "квадрат". К примеру, самые дешевые дома продавались в Тернопольской области – от $278 за "квадрат", самые дорогие – в Киеве и пригороде – порядка $1379 за "квадрат".