Продажи виртуальной недвижимости в этом году перевалят за $1 млрд

В четырех крупнейших метавселенных (таких как Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels и Somnium) продажи виртуальной недвижимости в прошлом году превысили $500 млн, а в этом есть все шансы, что достигнут отметки в $1 млрд.

Соответствующие данные привели в компании MetaMetric Solutions, передает CNBC.

О стремительном росте продаж виртуальных участков говорят январские цифры: в прошлом месяце было заключено сделок на $85 млн. По данным аналитиков, это может быть связано с ребрендингом Facebook на Meta для создания метавселенной. Так в октябре прошлого года, когда Марк Цукерберг рассказал о планах компании, в ноябре продажи недвижимости в виртуальном мире выросли в 9 раз до $133 млн. С тех пор продаж хоть несколько и упали, однако в целом тенденция говорит о росте.

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К примеру, в метавселенной Sandbox разрабатываются около 100 островов Fantasy Islands. На них есть виллы с сопутствующей инфраструктурой: лодками, водными мотоциклами и прочим. 90 островов продали в среднем по $15 тысяч, некоторые выставили с ценником по $100 тысяч. Тем временем, стало известно, что компания Republic Realm заплатила рекордные $4,3 млн долларов за виртуальную землю.

На платформе Decentraland участок продали за $574 тысячи, на другой платформе Somnium Space приобрели недвижимость за $500 тысяч.

Описание: В метавселенных все больше пользователей Источник: pixabay.com Alt:

Метавселенные – это общее виртуальное пространство, которое основывается на цифровом воспроизведении нашей вселенной, дополненном огромным количеством возможностей и воплощающим разные фантазии. Простыми словами, то метавселенной можно назвать всем известный Minecraft, но на блокчейне и с возможностью социального взаимодействия: проводить вечеринки, прогулки, общение с друзьями, фестивали, концерты, выставки моды, спортивные мероприятия, галереи и многое другое. Все это способствует развитию новой экономики NFT, которая может перерасти в экономику реального мира. Для операций в метавселенных используются криптовалюты, при чем в некоторых виртуальных мирах (таких как Decentraland, к примеру) существуют свои цифровые деньги.

Как сообщали НЕРУХОМІ, реальная недвижимость тоже иногда продается за криптовалюты. К примеру строительная компания E11EVEN Hotel and Residences, которая специализируется на возведении элитного жилья в Майами, разрешила вносить депозиты за недвижимость в цифровых валютах.

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