Перестановки в ГАСИ и попытки навести порядок на рынке строительства. Что было интересного в октябре

Затянувшаяся строительная реформа, перестановки в ГАСИ, новые законопроекты о защите инвесторов – характерные признаки октября 2020 года. Чем все-таки запомнился прошлый месяц для рынка недвижимости, читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Непростое время для ГАСИ

Для Государственной архитектурно-строительной инспекции выдался непростым прошлый месяц. Сперва в СБУ сообщили об обысках в данной госструктуре, о том, что якобы служащие ГАСИ организовали преступную схему выдачи разрешительных документов и сертификатов на ввод жилкомплексов в эксплуатацию. Так ли было все на самом деле – пока не известно. Точку в этом деле должен поставить суд.

Следующим потрясением для ГАСИ стала смена руководства. Так, на внеочередном заседании Кабмина 22 октября был отстранен временно исполняющий обязанности главы ГАСИ Богдан Федоренко. Правительство признало указ о его назначение утратившим силу. Также вместе с ним освободили от занимаемых должностей главу Государственной инспекции градостроительства Юрия Васильченко и руководителя Государственной сервисной службы градостроительства Алексея Башкирова.

Другим своим решением Кабинет министров назначил Ирину Король временно исполнять обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции. Подчеркнем, что у нового временного руководителя кое-какой опыт за плечами имеется, ранее она занимала должность начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ.

Тем не менее, несмотря на такие потрясения, государственный контролирующий орган в сфере строительства продолжил выполнять свои функции. Так, к примеру, только за неделю ГАСИ выдала несколько разрешений на строительство. Это касается торгово-офисного и жилищно-общественного комплекса на ул. Николая Бажана в Киеве. Были получены разрешения сразу на II, III, IV, и V очереди строительства ЖК Grand Royal в Хмельницком. Улыбнулась также судьба инвесторам I очереди ЖК Київський маєток на Софиевской Борщаговке.

Описание: Чем запомнился октябрь Источник: pixabay.com Alt:

Но были и те, кому меньше повезло. Речь идет о столичных ЖК Obolon Residences от Dragon Capital, ЖК Пектораль от Киевгорстрой. Здесь инспекция нашла ряд недостатков в проектах, которые застройщики обязаны будут устранить. При этом, подчеркнем, уже вторая попытка Киевгорстроя ввести в эксплуатацию этот жилкомплекс, который ему достался от скандального Укрбуда.

Напомним, что в марте Кабмин принял постановление о ликвидации ГАСИ, функции которой должны впоследствии выполнять три новых органа. Изначально, реализовать реформу планировали в течение двух месяцев, но из-за введенного карантина сроки пришлось сдвинуть.

Согласно последним заявлениям премьера Дениса Шмыгаля, преобразования, касающиеся Государственной архитектурно-строительной инспекции, должны завершиться до конца октября. При этом результаты реформы, по его уверениям, будут видны уже сразу. Однако, как видим, октябрь закончился, но заметных улучшений и близко нет.

НЕРУХОМІ продолжают наблюдать за развитием строительной сферы в Украине, активно и беспристрастно отслеживая новости, касающиеся реформы, внедрение которой давно уже назрело.

Кто защитит инвесторов

В Украине, так уж сложилось исторически, защита инвесторов на рынке недвижимости – оказалась делом рук самих инвесторов. Как говорится, вложился в долгострой – сам виноват, надо было думать раньше. Такая абсолютно нездоровая ситуация все чаще стала приводить к массовым митингам обманутых застройщиками незатейливых покупателей квартир. В конечном итоге, власти вынуждены были-таки обратить внимание на пострадавших.

Народные депутаты разработали законопроект о защите прав инвесторов, который впоследствии был опубликован на сайте Минрегиона. Предполагается, что новый документ должен очистить рынок недвижимости от различного рода строительных пирамид и незаконных схем. К примеру, в последнее время участились случаи продаж несуществующего жилья, изменение проектов без уведомления инвесторов. При этом переносы сроков сдачи стали сегодня уже "нормой", что привело к росту числа долгостроев.

Предложенный законопроект обяжет предоставлять вкладчикам права на еще недостроенные квартиры при заключении договоров купли-продажи. Таким образом инвесторам предоставляются те же права, что и покупателям готовых квартир.

Эксперты ресурса НЕРУХОМІ детально разобрали данный законопроект, выделив основные моменты, подчеркнув его основные плюсы и минусы. Для более детального ознакомления с отчетом по законопроекту нужно перейти по ссылке.

21 октября на сайте Верховной Рады был зарегистрирован еще один проект закона, который также должен навести порядок на рынке недвижимости. В пояснении к документу говорится, что он должен обязать открывать для финансирования строительства эскроу-счета — счета условного хранения, на которых будут храниться средства на возведение конкретного объекта. В то же время законопроект предусматривает целевое, поэтапное использование средств. Выделение денег должно контролироваться со стороны банков.

Пока законопроекты должны будут пройти рассмотрение в подкмитетах и комитетах Рады.

Описание: Чем запомнился октябрь Источник: pixabay.com Alt:

Отметим, что от разработки законопроектов до их воплощения в жизнь может пройти очень много времени. И нужна действительно политическая воля и желание всех вертикалей власти, чтобы навести порядок в строительстве. Ресурс НЕРУХОМІ внимательно следит, как законопроекты разрабатываются и насколько они гармонично ложатся в регулирование строительной отрасли на фоне современных реалий.

Валютная ипотека. Кому выгоден мораторий?

В Украине с 2014 года действует мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения по кредитам в иностранной валюте. Этот запрет должен был завершиться в октябре этого года, однако Рада приняла законопроект, а потом в конечном итоге глава государства Владимир Зеленский его таки подписал. Новый документ пролонгировал срок моратория на отчуждение имущества за просроченные валютные кредиты граждан вплоть до 21 апреля 2022 года.

На первый взгляд кажется, что данный закон беспокоится о гражданах, которые оформили валютную ипотеку и оказались в сложном положении из-за подскочивших курсов валют и просевшей гривны. Однако, Национальный банк выступил категорически против данной инициативы. Так, в НБУ полностью раскритиковали документ, заметив, что он ставит под угрозу обещанную ипотеку в 10%. Регулятор в свою очередь предложил полностью отменить мораторий, а не продлевать его.

Описание: Чем запомнился октябрь Источник: pixabay.com Alt:

В Нацбанке уверяют, что с финучреждениями всегда можно договориться о реструктуризации долгов. При этом банки редко идут на взыскание залога, предпочитая все вопросы решать максимально мирным путем.

В НБУ уверены, что прекращение действия моратория благополучно скажется как на финансовом состоянии банковской системы, так и на развитии рынка в целом: будут активнее выдаваться кредиты, при этом есть большой шанс, что ставка по ипотеке будет снижена, что благоприятно скажется на экономике страны. Но отсрочка ставит финучреждения в жесткие условия, заставляя повышать требования по выдаче новых кредитов.

Кроме того, как известно, введение моратория не решает проблему, а отодвигает ее на более длительный срок. В конечном итоге заемщику все равно придется идти договариваться с банками.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова в одном из своих последних интервью заявила, что на сегодняшний день ставка по ипотеке составляет около 13%, и это выше той ипотеки, о которой так часто говорит руководство страны. Она также добавила, что развитие ипотечного кредитования сейчас сдерживается несовершенным законодательством.

"Дом Билозир". Строительство, которое смогло…

Эпопея со строительством ЖК Зеленый замок может показаться, что подходит к концу. Но не будем торопиться с выводами. Весьма возможно, нас ждет следующая серия.

На прошлой неделе Апелляционный суд пошел навстречу Киевской городской госадминистрации, и признал незаконным строительство ЖК Зеленый замок по улице Мирной 2/1, известного в народе как "Дом Билозир".

Напомним, что высотка строится на земельном участке, который был выделен певице, экснардепу Оксане Билозир. Она получила этот участок в частную собственность в 2004 году для "усадебного строительства", а через два года передала ее под застройку Ивану Владу из села Белая Церковь Закарпатской области. Сегодня пользователем и заказчиком застройки является обслуживающий кооператив "Зеленый замок". Его учредители – Андрей Билозир, сын Оксаны Билозир, и ее бывшая помощница. На сайтах продажи недвижимости эта застройка называется ЖК Зеленый замок, где цены на квартиру стартуют от 4,2 млн грн.

Описание: Чем запомнился октябрь Источник: Нерухомі Alt:

Отметим, что последнее решение Апелляционного суда, запрещающее данное строительство – далеко не первое. Ранее пытались отменить право на строительные работы ГАСК и дважды суд. Однако застройщик забаррикадировался за забором, продолжая вести работы.

Правоохранительные органы, чтобы зайти внутрь, вынуждены были вызывать сотрудников ГСЧС. Но и они в итоге не смогли толком помочь: прибывшие юристы от застройщика заявили, что это купленная недвижимость – следовательно чья-то частная собственность. Полиции не осталось ничего другого, как опечатать стройку и уйти.

"Все, что можно было здесь арестовать, уже арестовано. Но, как видим, эта история – о слабости государства, чьи запреты все равно нагло обходят", – резюмировал бывший советник мэра Киева Максим Бахматов.

Как будет развиваться дальше ситуации вокруг этого строительства ресурс НЕРУХОМІ отследит и оперативно проинформирует читателей. Эксперты еще раз предупреждают инвесторов, прежде чем покупать квартиры в новостройках, потрудитесь проверить репутацию интересующего Вас жилкомплекса и его застройщика, чтобы избежать неприятностей. На нашем ресурсе эксперты и юристы публикуют подробные отчеты по всем строительствам как в Киеве и Киевской области, так и других регионах страны. Также для удобства пользователей на сайте НЕРУХОМІ запустили аналитику цен.