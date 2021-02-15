Названы страны ЕС, в которых иностранцы вынуждены существенно тратиться на жилье

Евростат подсчитал количество иностранцев, которые в странах ЕС вынуждены платить за жилье более 40% от своего дохода.

Об этом сообщается на сайте статистического ведомства.

Так, согласно приведенным данным, в Греции в 2019 году около 70% иностранцев вынуждены были переплачивать за жилье, в Болгарии таких насчитывалось около 40%, в Испании – 34%, а в Польше – около 30%.

При этом самыми благоприятными странами оказались Кипр (здесь около 8% приезжих переплачивали), Латвия (8% иностранцев), Эстония (7% приезжих).

Если брать общую картину, то в ЕС в основном иностранцы из стран третьего мира платят почти половину доходов (25% приезжих), чуть меньше граждан из других стран Евросоюза – 19%, а среди самих граждан ЕС – таких всего 9%.

Исходя из этого, наибольшая разница между показателями чрезмерной стоимости жилищных расходов для граждан третьих стран и граждан стран ЕС зафиксирована в Греции (35,9%), Испании (27,6%), Болгарии (27,4%), Польше (23,5%). Наименьший показатель зафиксировали в Дании, Эстонии, Германии, Латвии – не превышает 2%.

Описание: Источник: ec.europa.eu Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в топе самых дорогих городов мира Киев опустился на 44 строчки и занял 106 место в списке. Рейтинг был составлен консалтинговой группой Mercer.