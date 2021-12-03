Назван город с самым дорогим проживанием

В рейтинге городов мира с самым дорогим проживанием первое место заняла столица Израиля Тель-Авив.

Соответствующее исследование было проведено компанией Economist Intelligence Unit.

Всего в исследовании приняли участие 173 города. Эксперты изучили цены на сотни наименований товаров и услуг. В частности, специалисты оценивают стоимость продуктов питания, одежды и аренды жилья. Как отмечают авторы исследования, Тель-Авив впервые возглавил рейтинг и поднялся на первое место с пятого, которое он занял в прошлом году. Лидерство города в общем рейтинге обусловлено укреплением шекеля к доллару и ростом инфляции, которая привела к повышению цен на транспорт и продукты питания, говорится в релизе EIU.

Описание: Лидером рейтинга стал Тель-Авив Источник: pixabay.com Alt:

На втором месте оказались сразу два города – Париж и Сингапур, на третьем месте – Цюрих, четвертом – Гонконг, пятом – Нью-Йорк. Также в десятку вошли Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

Больше всего всех в рейтинге подскочил Тегеран, ранее он занимал 50-е место, но в этот раз взлетел на 29-е. При этом наибольшее падение продемонстрировал Рим, опустившись за год с 16 на 48-е место.

Города с самыми дешевыми условиями для проживания, по мнению аналитиков, это – Дамаск, Триполи и Ташкент.

В исследовании EIU отмечается, что благодаря массовой вакцинации большинство экономик мира восстанавливается от последствий пандемии коронавируса. Однако в крупных городах все еще случаются всплески заболеваемости, что приводит к различным ограничениям для жителей.

Как сообщали НЕРУХОМІ, британский поставщик строительных материалов Roofing Megastore составил рейтинг стран по доступности жилья в 2021 году, победителем которого стала Саудовская Аравия.