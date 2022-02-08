Налоговая взялась за проверки покупателей недвижимости

Государственная налоговая служба взялась за проверку данных покупателей недвижимости перед тем, как начать оформление имущественных прав.

Об этом говорится в приказе Министерства юстиции и Министерства финансов от 1 февраля этого года, сообщили в пресс-службе Минюста.

Как отмечается, этот документ определяет механизм и общие правила подачи регистраторами, нотариусами запросов на проверку соответствия регистрационных данных лица данным госреестра физлиц – налогоплательщиков.

Так, регистраторы и нотариусы перед оформлением должны подать запрос в налоговую службу. Таким образом необходимо проверить соответствие данных физлиц: фамилии, имени, отчества, номер карточки налогоплательщика, серии и номера паспорта. Этот приказ набрал в силу с 1 февраля.

Описание: Покупателей недвижимости ждут налоговые проверки Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году одним из самых обсуждаемых и резонансных стал проект закона №5600 и отдельно его норма о налогообложении второй и последующей продажи жилья.

В итоге Верховная Рада приняла его во втором чтении в конце ноября практически с проектом Госбюджета на 2022 год. Так, для операций по продаже третьего и более объектов недвижимости в течение года вводится НДФЛ по ставке 18%, что усложнит бизнес тем, кто зарабатывает на купле-продаже квартир.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что именно эти участники рынка распространяли манипуляции относительно скачка цен на жилье, не желая платить налоги. Он подчеркивал, что при одинаковой себестоимости строительства, налоги не являются определяющим фактором для формирования цены квадратного метра жилья. При этом норма законопроекта, уверял глава Минфина, на операции с недвижимостью на вторичном рынке вообще бы не касалась физлиц, поскольку граждане не являются плательщиками НДС.