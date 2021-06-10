Число мошенничеств на украинском рынке недвижимости уменьшилось до 2%

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Мошеннические случаи при заключении сделок на рынке вторичной недвижимости в течение этого года составили порядка 2% от общего числа.
Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита во время пресс-конференции в четверг, 10 июня, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, случаи мошенничества всегда были на рынке, как правило это случалось, когда сделки оформляли без привлечения профессионального специалиста по недвижимости.
К концу 2021 года, согласно прогнозов риелторов, количество мошенничеств вряд ли превысит 1% от общего объема проводимых операций на вторичном рынке недвижимости. Так за последние пять лет наблюдается отрицательная динамика, количество преступлений уменьшилось минимум на 40%. Есть вероятность, что эта тенденция должна сохраниться в ближайшие годы.
В АСНУ отметили, что ситуацию на рынке влияет общеэкономическая обстановка в стране. Так, например, во время экономического кризиса 2008 года количество случаев мошенничества по сравнению с 2007 годом выросло на 30%, а в 2014 году после Революции достоинства всплеск преступлений, связанных с недвижимым имуществом, вырос почти на 50% по сравнению с первой половиной 2013 года.
Особой популярностью у преступников пользуются схемы, где подделываются доверенности, судебные решения о признании прав собственности, привлекаются подставные лица. Мошенников также привлекает ситуация, когда хозяева пытаются побыстрее продать жилье, при этом не успевают досконально изучить все документы.
Как не стать жертвой мошенников
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Как сообщали НЕРУХОМІ, Печерский райсуд Киева 17 марта признал виновной госрегистратора, которая была вовлечена в мошенническую схему по завладению чужой недвижимостью более чем на 75 млн гривен. В 2018 году жительнице временно оккупированного Донецка неизвестные лица предложили пройти курсы в Киеве, а потом за деньги продать им флешку с ключом госрегистратора. В итоге злоумышленники принялись переоформлять чужую недвижимость на третьих лиц.
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