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На рынке строительства преобладают пессимистические настроения – НБУ

02.07.2020 - 15:54

В сфере строительства все еще преобладают пессимистические настроения, несмотря на оживление деловой активности в Украине после отмены ряда карантинных ограничений.

Об этом заявил в четверг, 2 июля, директор департамента статистики и отчетности Национального банка Украины Юрий Половнев, передает пресс-служба НБУ.

По его словам, самая плохая ситуация наблюдается в сфере услуг и строительства, где все еще преобладают пессимистичные ожидания, и если в сфере услуг ситуация более-менее обнадеживающая, то в сфере строительства настроения бизнеса не подают хороших сигналов вследствие низкого спроса на недвижимость и строительные работы.

На рынке строительства пока все сложно

pixabay.com

При этом он отметил, что дальнейшее свертывание карантинных ограничений будет способствовать улучшению деловых ожиданий предприятий.

В целом индекс ожиданий деловой активности бизнеса в Украине в июне текущего года вырос на 10 процентных пунктов – до почти 46 пунктов благодаря снятию ряда карантинных ограничений и восстановлению деловой активности в мире, рассказал Половнев.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине вследствие вынужденных карантиннных мер из-за вспышки коронавируса изменился спрос на рынке недвижимости: инвесторы обратили внимание на квартиры повышенной комфортности, в то же время жилье класса эконом потеряло популярность.

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