УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Рынок

В Украине перестали пользоваться спросом квартиры экономкласса – НБУ

24.06.2020 - 16:02

В Украине вследствие вынужденных карантиннных мер из-за вспышки коронавируса изменился спрос на рынке недвижимости: инвесторы обратили внимание на квартиры повышенной комфортности, в то же время жилье класса эконом потеряло популярность.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности Национального банка.

Как отмечается в документе, в Украине спрос является ключевым фактором, определяющим состояние рынка жилья. Покупатели быстро отреагировали на рост неопределенности из-за пандемии: по словам застройщиков, во время карантина покупательская активность снизилась на 40%.

В Украине пользуются спросом элитные квартиры

pixabay.com

"В результате появился пласт отложенного спроса, который постепенно реализуется после снятия ограничений. Уже в конце мая рынок начал заметно оживать", - подчеркнули в Нацбанке.

В отчете регулятора также говорится, что вынужденная самоизоляция ускорила трансформацию спроса: инвесторы все больше предпочитают объекты повышенной комфортности, спроектированные по концепции "live-work-play", а вот интерес покупателей к жилью экономкласса резко снизился.

Как сообщали НЕРУХОМІ, представители девелоперских компаний прогнозируют, что спрос на отдельные офисы в Украине вырастет после отмены карантина.

Комментарии

533
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Столичные власти не дадут построить гостиничный комплекс на Владимирском спуске

Столичные власти не дадут построить гостиничный комплекс на Владимирском спуске

Кличко готов идти в Верховный суд

24.06.2020 - 14:14
В Киеве разоблачили "черных риелторов"

В Киеве разоблачили "черных риелторов"

Злоумышленники охотились за квартирами умерших и малообеспеченных украинцев

24.06.2020 - 13:24
Банки выдали по программе "теплые кредиты" уже 606 млн грн

Банки выдали по программе "теплые кредиты" уже 606 млн грн

Украинцы активно взялись за повышение энергоэффективности домов

24.06.2020 - 11:01
Ипотека по 10%: миф или реальность

Ипотека по 10%: миф или реальность

Несмотря на обещания президента банки пока не готовы снизить ипотечную ставку

24.06.2020 - 09:58
Застройщики могут найти квартиры для пострадавших от взрыва на Позняках – Кушнир

Застройщики могут найти квартиры для пострадавших от взрыва на Позняках – Кушнир

Как Киев решит вопрос с квартирами для пострадавших от взрыва

24.06.2020 - 08:38