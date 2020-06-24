В Украине перестали пользоваться спросом квартиры экономкласса – НБУ

В Украине вследствие вынужденных карантиннных мер из-за вспышки коронавируса изменился спрос на рынке недвижимости: инвесторы обратили внимание на квартиры повышенной комфортности, в то же время жилье класса эконом потеряло популярность.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности Национального банка.

Как отмечается в документе, в Украине спрос является ключевым фактором, определяющим состояние рынка жилья. Покупатели быстро отреагировали на рост неопределенности из-за пандемии: по словам застройщиков, во время карантина покупательская активность снизилась на 40%.

В Украине пользуются спросом элитные квартиры pixabay.com

"В результате появился пласт отложенного спроса, который постепенно реализуется после снятия ограничений. Уже в конце мая рынок начал заметно оживать", - подчеркнули в Нацбанке.

В отчете регулятора также говорится, что вынужденная самоизоляция ускорила трансформацию спроса: инвесторы все больше предпочитают объекты повышенной комфортности, спроектированные по концепции "live-work-play", а вот интерес покупателей к жилью экономкласса резко снизился.

Как сообщали НЕРУХОМІ, представители девелоперских компаний прогнозируют, что спрос на отдельные офисы в Украине вырастет после отмены карантина.