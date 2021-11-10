Минрегион обновил правила ценообразования в строительстве

Минрегион утвердил сметные нормы для строительного рынка Украины, что должно снизить расходы по подготовке документов и исключить коррупционные риски на этапе заключения договоров.

Об этом рассказала заместитель министра Наталья Козловская, передает в среду, 10 ноября, пресс-служба ведомства.

По ее словам, нормы, которые утвердило Министерство, помогут внедрению инноваций на строительном рынке, обеспечат повышение здоровой конкуренции. Они обязательны для определения стоимости строительства объектов, для которых привлекаются бюджетные средства, средства коммунальных или госпредприятий, кредитов, выданных под госгарантии.

Введенные сметные нормы дадут возможность подрядчику формировать жесткую договорную цену с использованием укрупненных показателей стоимости работ, учитывая расходы на стройматриалы, технику, зарплату рабочим и другие аспекты.

Описание: Как изменится ценообразование в строительстве Источник: Alt:

В Минрегионе считают, что это упрощение должно уменьшить количество документов, подаваемых при согласовании договорной цены и при сдаче объемов выполненных работ. Так, подрядчику разрешили применять международные формы отчетности о выполненных работах при строительстве объектов за бюджетные средства. Заказчик сможет формировать ведомость объемов работ по международным нормам, что позволит иностранным подрядчикам прозрачно вести свою ценовую политику, опираясь на понятные коды и названия видов работ.

В свою очередь проектировщики смогут вычислять стоимость проектно-изыскательских работ и предусматривать в сводном сметном расчете, в частности, средства на проведение аудита и оценку воздействия на окружающую среду.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее министр Алексей Чернышов заявил, что в Единую госэлектронную систему в сфере строительства внесли уже около 130 тысяч объектов. По его словам, диджитализация строительной отрасли – один из важнейших элементов реформы градостроительства, поскольку с ее помощи можно существенно уменьшить коррупционные риски.