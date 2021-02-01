Меморандум для инвесторов Аркады и очередные обещания по ипотеке. Главные события января

Для строительной сферы начало года, как, впрочем, и для всей Украины, выдалось несколько неоднозначным, многообещающим и немного нервным. Так, для инвесторов Аркады разработали Меморандум, президент пообещал еще более низкие проценты по ипотеке, при этом всех украинцев ошарашили коммунальными тарифами.

Обо всем этом и немного другом читайте в свежем обзоре важных событий за месяц от ресурса НЕРУХОМІ.

Меморандум для инвесторов Аркады: какие шансы достроить проблемные объекты?

Описание: Есть ли шанс у инвесторов Аркады? Источник: pixabay.com Alt:

На прошлой неделе заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что для достройки замороженных объектов Аркады привлекут новую компанию - Stolitsa Group. Также, по его словам, был разработан Меморандум с КГГА и новым застройщиком, что в итоге позволит достроить 11 тысяч незавершенных квартир банка. Подписать документ должны до 5 февраля. Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что проект документа был наработан с участием представителей пострадавших инвесторов и застройщиком, в нем прописали четкий алгоритм решения вопросов с достройкой объектов.

"В Меморандуме определен пошаговый план действий. Чтобы инвесторы получили жилье, в строительство которого вложили свои средства", - рассказал градоначальник.

Между тем, сами инвесторы утверждают, что их не устраивает новый документ. Они провели очередной митинг 26 января, заявив, что их снова хотят обмануть, "втягивая в невыгодный для них Меморандум".

Так, по их утверждению, в новом документе нет четко прописанных условий относительно завершения строительства и дофинансирования проблемных объектов. Кроме того, инвесторы возмущены, что их до сих пор не ознакомили с результатами аудита стройки от Киевгорстроя, которые должны были огласить еще в прошлом году.

Одно из главных требований инвесторов – никаких доплат за уже купленные квартиры. Как сообщали НЕРУХОМІ, президента Аркады Констатина Паливоду подозревают в незаконном выведении средств из фонда строительства.

Стало известно, что Фонд гарантирования вкладов собирается провести ряд аукционов, на которых планирует продать земельные участки, принадлежащие Аркаде. Выяснилось, что банк владеет 200 гектарами земли под застройку и ведение сельского хозяйства под Киевом. Так участки находятся в Буче, Броварах и в селе Михайловка-Рубежовка. При этом основным активом банка считается его главный офис, расположенный в центре столицы (улица Ольгинская), и земля под ним. По предварительным подсчетам их стоимость – около 770 млн гривен, что составляет приблизительно 60% от всех активов финучреждения. И именно от успеха возвращения этих активов зависит сможет ли банк рассчитаться в полной мере с кредиторами.

Проблемы с банком Аркада привели к росту армии обманутых инвесторов, которые остались без квартир. Доведенные до отчаяния люди не раз выходили с протестом, требуя от властей страны и столицы оказать помощь в решении проблем. Как видим, это пока, к сожалению, единственный способ реальный добиться справедливости.

Ресурс НЕРУХОМІ продолжает следить и оперативно информировать читателей о ситуации вокруг всех скандальных новостроек.

И снова ипотека. Теперь с головной болью

Описание: Как купить жилье - один из главных вопросов, которые волнуют украинцев Источник: pixabay.com Alt:

Дешевые кредиты на жилье – больная тема для Украины с учетом того, что у нас едва ли не самые высокие ипотечные проценты в Европе. Президент еще прошлой весной взял курс на ипотеку по 10% годовых. Стоит подчеркнуть, что процент на покупку жилья хоть и снизился в целом за это время, ипотечное кредитование остается в большей степени малодоступным. Да и реальная ставка тоже далека от обещанных 10%. Тем не менее, Владимир Зеленский решил не останавливаться на "достигнутом" и уже пообещал ипотеку под 7% годовых.

Между тем, полноценно развернуться ипотечному кредитованию мешают ряд факторов. Прежде всего, как заметил глава Нацбанка Кирилл Шевченко, это непрозрачность рынка первичного жилья. Когда говорят о статистике, что объем выданных кредитов на покупку квартир вырос, следует учитывать, что речь идет о вторичном рынке. С первичкой все довольно пока печально.

Учитывая такую ситуацию Кабмин на заседании 27 января по заданию Офиса президента принял постановление, которое должно удешевить выдачу ипотечных кредитов на жилье в новостройках.

Как говорится в документе, частично компенсировать ипотечную ставку будет Фонд развития предпринимательства. Рассчитывать на компенсации смогут заемщики, оформившие кредит на покупку недвижимости в домах, построенных не позже 2015 года.

Известно, что основная проблема сегодняшних ипотечных кредитов - срок кредитования. Покупка недвижимости - это всегда большой чек, большая сумма денег, а значит, месячный платеж должен быть посильным для среднестатистической семьи. Вопрос заключается не только в процентах годовых, а и в том, на какой срок можно растянуть выплату тела.

Теперь банки перед тем как выдать новый ипотечный кредит могут учитывать доходы всей семьи, а не одного заемщика. Кроме того, финансовым учреждениям разрешили оценивать активы должников по упрощенной процедуре. Это должно несколько улучшить ситуацию с выдачей ипотеки, но насколько это будет действенным механизмом, покажет время.

Глава НБУ, говоря о проблемах ипотеки, заявил также и о беззащитности инвесторов в правовом аспекте. Кроме того, многие эксперты сходятся во мнении, что спасти рынок недвижимости поможет страхование. Тем не менее, пока у нас не собираются вводить подобные инициативы, которые защитили бы простых граждан. Зеленский заявил, что скоро у украинцев будет болеть голова от вопроса: "выбрать квартиру в городе, или домик за городом". Пока же у многих болит голова от пустых обещаний.

Энергоэффективность зданий - важное решение, принятое с опозданием

Описание: В Украине обратили внимание на энергоэффективность зданий Источник: pixabay.com Alt:

В Украине впервые установили минимальные требования относительно энергоэффективности зданий, которые были разработаны Минрегионом. Согласно выданным энергетическим сертификатам, удалось узнать, что подавляющее большинство зданий в Украине имеют самый низкий класс энергоэффективности – "G", в тоже время самый высокий класс -"А" лишь у 1,4% зданий.

Как подчеркнул глава ведомства Алексей Чернышов, нововведение должно позитивно отразиться на экономике Украины, поскольку позволит более рационально использовать энергетические ресурсы, а люди соответственно смогут меньше платить за коммунальные услуги.

Что касается коммунальных услуг, то с нового года украинцев ждало болезненное повышение: с 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку. Выросли и тарифы на отопление – почти до 50% в зависимости от региона. Также выросли цены на электроэнергию для населения. В последние дни декабря 2020 правительство отменило льготный тариф на первые 100 кВт/ч.

Ввиду такого тарифного беспредела украинцы с разных уголков страны в знак протеста бросились перекрывать дороги.

В связи с этим катастрофически упала и оплата за коммуналку. В частности, как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, в столице задолженность выросла до 4 млрд гривен: люди стали намного реже платить за воду и тепло. Столичный мэр также предостерег, что такие цены на газ могут привести к социальному взрыву. При этом ряд коммунальных предприятий оказались на грани банкротства.

Возвращаясь к теме энергоэффективности зданий хочется отметить, что это действительно актуально и важно для Украины. Однако власти немного упустили время, когда стоило ею заниматься. Теперь, когда страну лихорадит от коммунального беспредела, вопросы энергоэффективности немного уходят на второй план.

Есть ли шанс на справедливый суд

Описание: Кого поддерживали суды в январе Источник: pixabay.com Alt:

Украинские суды в январе приняли ряд важных решений по жилым комплексам, строительство которых вызвало огромный резонанс в обществе. В этот раз, казалось, Фемида была явно не на стороне застройщиков. Но, как часто у нас бывает, все еще может переиграться.

Клубный Дом на Волошина

Шестой апелляционный административный суд обязал застройщика снести новостройку по улице Августина Волошина в Соломенском районе Киева. Клубный дом возвели на участке, на котором разрешена лишь усадебная застройка. Здесь существуют четки ограничения по этажности: можно строить здания, высота которых не превышает четыре этажа. Однако, застройщик Инстрой Девелопмент возвел дом значительно выше – в семь этажей.

Ввиду явного нарушения норм, прокуратура подала иск в административный суд Киева, с требованием снести незаконную постройку. Суд полностью удовлетворил иск. Застройщик попытался обжаловать это решение в апелляционном суде, но и тут проиграл.

Теперь ему придется за свой счет снести высотку.

Стоит подчеркнуть, что подобное решение – беспрецедентное в истории Украины. Ранее застройщиков не обязывали сносить уже выстроенные высотки.

"Дом-монстр" на Подоле

Застройщику ЖК Подол Престиж не удалось закрыть дело по скандальному строительству. Его вернули на рассмотрение Северного апелляционного хозяйственного суда.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу киевских властей и подтвердил, что спор носит сугубо хозяйственный характер, несмотря на попытки затянуть процесс.

История с "домом-монстром" началась еще в 2005 году, когда КГГА разрешила застройщику возвести дом в исторической части столицы. Изначально, здание должно было быть восьмиэтажным (плюс один подземный этаж), но в 2014 году стало ясно, что застройщик Патели Лизинг решил сделать дом значительно выше. В 2019 году Хозяйственный суд Киева разрешил снос надстройки выше восьмого этажа, но уже в 2020 году Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение о незаконности постройки. Отметим, что Верховный Суд уже возвращал данное дело на рассмотрение апелляционного суда, судьи которого нередко брали самоотвод.

ЖК La Mer в Одессе

Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд в ходе заседания 18 января поддержал позицию прокуратуры и отказал строительной компании "Интергал-Буд" в просьбе снять арест с земельного участка и возобновить строительные работы на 13 ст. Б. Фонтана, где возводится ЖК La Mer.

Как сообщают местные СМИ, таким образом, Интеграл-Буд получил два запрета в рамках двух судебных дел на проведение строительных работ.

Параллельно с этим застройщик судится с департаментом архитектуры Одесского горсовета и хочет заставить чиновников мэрии внести в реестр якобы имеющиеся градусловия на строительство жилого дома.

Еще в октябре 2019 года Госархстройинспекция аннулировала разрешение на строительные работы в районе 13-й станции Большого Фонтана. Между тем, застройщик доказывает, что разрешение на строительные работы нельзя отменить из-за отсутствия регистрации ГУО.