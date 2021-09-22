Крупнейшая сделка на рынке: Google покупает офисное здание на Манхеттене

Американский гигант Google, входящий в корпорацию Alphabet Inc, заявил о намерениях приобрести на Манхеттене офисное здание за 2,1 млрд долларов.

Как сообщает The Wall Street Journal, сделка по покупке должна стать самой крупной за время эпидемии COVID-2019. В свою очередь, компания Real Capital Analytics, отмечает что эта покупка офиса – одна из самых дорогих в истории США. Продавцами в сделке выступают две канадские компании: CPP Investments и Oxford Properties Group. Само здание офиса еще не достроено, по проекту открытие должно состояться в 2023 году. Общая площадь офисных помещений – порядка 120 тысяч квадратных метров.

Описание: Google потратился на покупку нового офиса в Нью-Йорке Источник: pixabay.com Alt:

По данным аналитиков, проведение сделки такого масштаба говорит о возвращении жизни в докарантинный период и говорить о "смерти" офисного формата на рынке еще рано.

Google за последние годы наращивает офисы в Нью-Йорке и на сегодняшний день в этом городе работают около 12 тысяч сотрудников. Покупка нового офиса на Манхеттене укрепит статус Google как одного из крупнейших владельцев здешней коммерческой недвижимости.

Как сообщали НЕРУХОМІ, компания Google подала в Хозяйственный суд Киева иск к украинской строительной компании "НЕСТ", требуя аннулировать свидетельства агентства на бренд NEST по двум классам товаров и услуг.