Google подала в суд на украинскую строительную компанию

Американский гигант Google подал в Хозяйственный суд Киева иск к украинской строительной компании "НЕСТ", требуя аннулировать свидетельства агентства на бренд NEST по двум классам товаров и услуг.

Об этом сообщает издание Dev.ua, ссылаясь на материалы суда. В частности, американская компания требует досрочно аннулировать свидетельства "НЕСТ" по двум классам, касающихся установки оборудования и систем безопасности, а также по разработке, созданию и обслуживанию веб-сайтов для клиентов.

Описание: Google претендует на торговую марку NEST Источник: pixabay.com Alt:

В Google заявили, что девелоперская компания не использовала эти классы в течение последних пяти лет. При этом собирается получить в Украине торговую марку NEST именно в этих направлениях. Как известно, Google Nest - торговая марка американской компании для умного дома, которую Google приобрел еще в 2014 году за $3,2 млрд. При этом на украинском рынке бренд "НЕСТ" используется компанией "Недвижимость столицы" с 2014 года.

По сообщению на сайте самой компании, то в Украине она работает с 1997 года. Согласно данным портала YouControl, бенефициаром фирмы является Всеволод Трофименко. "Недвижимость столицы" также связана с группой компаний братьев Трофименко.

Стоит отметить, что Владимир Трофименко был инвестором компании "Трейд Коммодити", которая попала в громкий скандал с закупкой топлива для Министерства обороны.

По данным НЕРУХОМІ, компания "НЕСТ" построила ЖК Покровский пассад бизнес-класса по улице Глубочицкой, 32, в Шевченковском районе Киева. Комплекс состоит из трех башен, высотностью от 18 до 24 этажей.