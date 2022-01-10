Китайский строительный рынок лихорадит: проблемы у еще одной крупной компании

Еще один китайский строительный гигант столкнулся с финансовыми проблемами на фоне назревшего кризиса на рынке. Компания Shimao Group не смогла расплатиться с долгами, в результате чего ее акции в прошлую пятницу рухнули на 17%.

Как сообщает Reuters, кроме акций на 25% упала цена облигаций с погашением в июле этого года, которые выпустила "дочка" Shimao Group Holdings. Шанхайская фондовая биржа из-за резких падений вынуждена была приостановить торги ценными бумагами этой компании. Между тем представители самой компании отмечают, что дефолта не предвидится, а просроченный платеж по кредиту не предусматривает требования кредиторов о досрочном погашении. Чтобы сгладить ситуацию, застройщик принялся продавать свои проекты (включая как жилую, так и коммерческую недвижимость), что привело к 7% подорожанию акций на торгах в понедельник.

Описание: Shimao Group продает проекты, чтобы рассчитаться с долгами Источник: scmp.com Alt:

Между тем, по данным S&P Global, вероятность дефолта среди компаний в строительном секторе обострится в первом квартале этого года. Власти Китая, стремясь предотвратить появление пузырей на рынке недвижимости, приняли меры против роста займов у застройщиков и ввели лимиты на ипотеку. Рейтинговое агентство S&P подсчитало, что только в первой половине 2022 года отрасль должна выплатить по облигациям порядка $40 млрд.

Как сообщали НЕРУХОМІ, проблемы на китайском строительном рынке начались после того, как строительный гигант China Evergrande Group не смог рассчитаться с долгами и вынужден был объявить дефолт. Сложности с погашением задолженности перед кредиторами возникли и у другой крупной строительной компании из Китая – Fantasia Holdings Group. Акции застройщиков на фоне негативных новостей падают до рекордно низких уровней. Проблемы строительной отрасли чреваты последствиями для всей китайской экономики.