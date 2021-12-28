Китайский проблемный застройщик внезапно заявил о перезапуске проектов

Китайский проблемный строительный гигант China Evergrande Group заявил, что запустил строительство почти на всех своих объектах.
Как сообщает Bloomberg, на 92% объектах Evergrande удалось сделать перезапуск и возобновить строительство. Для этого компания наняла дополнительно 31% рабочих, теперь на ее стройках трудятся 89 тысяч человек. Застройщик считает, что ему удастся отдать жилье покупателям, построить новые дома, продать там квартиры и рассчитаться с долгами. Глава компании Хуэй Ка Янь рассказал, что около 80% поставщиков строительных материалов возобновили сотрудничество. До конца года Evergrande намерена вручить покупателям 39 тысяч ключей от новых квартир в 115 жилых комплексах. Стоит отметить, что с сентября застройщик передал менее 10 тысяч квартир.
Evergrande обещает нарастить объемы строительства
bloomberg
Как сообщали НЕРУХОМІ, строительная компания задолжала более 300 млрд долларов по внешним обязательствам. Более того, она уже неоднократно пропускала выплаты процентов по облигациям. В итоге Fitch Ratings и S&P Global объявили об "выборочном дефолте" застройщика. В частности, Evergrande не смогла выплатить по облигациям 645 млн долларов под 13% и в 590 млн. долларов под 13,75%. Оплата по этим бондам должна была состояться до 6 декабря. China Evergrande Group – крупнейший застройщик в Китае и один из самых больших на азиатском рынке.