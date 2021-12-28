Китайский проблемный застройщик внезапно заявил о перезапуске проектов

Китайский проблемный строительный гигант China Evergrande Group заявил, что запустил строительство почти на всех своих объектах.

Как сообщает Bloomberg, на 92% объектах Evergrande удалось сделать перезапуск и возобновить строительство. Для этого компания наняла дополнительно 31% рабочих, теперь на ее стройках трудятся 89 тысяч человек. Застройщик считает, что ему удастся отдать жилье покупателям, построить новые дома, продать там квартиры и рассчитаться с долгами. Глава компании Хуэй Ка Янь рассказал, что около 80% поставщиков строительных материалов возобновили сотрудничество. До конца года Evergrande намерена вручить покупателям 39 тысяч ключей от новых квартир в 115 жилых комплексах. Стоит отметить, что с сентября застройщик передал менее 10 тысяч квартир.

Описание: Evergrande обещает нарастить объемы строительства Источник: bloomberg Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, строительная компания задолжала более 300 млрд долларов по внешним обязательствам. Более того, она уже неоднократно пропускала выплаты процентов по облигациям. В итоге Fitch Ratings и S&P Global объявили об "выборочном дефолте" застройщика. В частности, Evergrande не смогла выплатить по облигациям 645 млн долларов под 13% и в 590 млн. долларов под 13,75%. Оплата по этим бондам должна была состояться до 6 декабря. China Evergrande Group – крупнейший застройщик в Китае и один из самых больших на азиатском рынке.