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Китайский проблемный застройщик внезапно заявил о перезапуске проектов

Владимир Гришенко 28.12.2021 13:32

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Китайский проблемный строительный гигант China Evergrande Group заявил, что запустил строительство почти на всех своих объектах.

Как сообщает Bloomberg, на 92% объектах Evergrande удалось сделать перезапуск и возобновить строительство. Для этого компания наняла дополнительно 31% рабочих, теперь на ее стройках трудятся 89 тысяч человек. Застройщик считает, что ему удастся отдать жилье покупателям, построить новые дома, продать там квартиры и рассчитаться с долгами. Глава компании Хуэй Ка Янь рассказал, что около 80% поставщиков строительных материалов возобновили сотрудничество. До конца года Evergrande намерена вручить покупателям 39 тысяч ключей от новых квартир в 115 жилых комплексах. Стоит отметить, что с сентября застройщик передал менее 10 тысяч квартир.

Описание:

Evergrande обещает нарастить объемы строительства

Источник:

bloomberg

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Как сообщали НЕРУХОМІ, строительная компания задолжала более 300 млрд долларов по внешним обязательствам. Более того, она уже неоднократно пропускала выплаты процентов по облигациям. В итоге Fitch Ratings и S&P Global объявили об "выборочном дефолте" застройщика. В частности, Evergrande не смогла выплатить по облигациям 645 млн долларов под 13% и в 590 млн. долларов под 13,75%. Оплата по этим бондам должна была состояться до 6 декабря. China Evergrande Group – крупнейший застройщик в Китае и один из самых больших на азиатском рынке.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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