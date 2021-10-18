Китайские власти прокомментировали кризис на строительном рынке

Большинство строительных компаний в Китае работают стабильно, а то, что происходит с China Evergrande Group – скорее индивидуальный случай.

Об этом заявили в пятницу, 15 октября, в Народном банке Китая, передает CNBC.

Директор отдела финансовых рынков НБК Цзоу Лан заверил, что риски, которые возникли с девелопером Evergrande находятся под контролем китайских властей.

"Проблемы China Evergrande Group – это особый случай. Большинство девелоперов функционируют стабильно и имеют хорошие финансовые показатели. Отрасль недвижимости в целом также остается в хорошем состоянии", - прокомментировал ситуацию Лан.

Власти готовы оказать содействие потребителям, заплатившим за квартиры, но так и не получившим свое законное жилье.

Описание: Чем грозит экономике кризис с Evergrande Источник: Alt:

Издание отмечает, что в Китае распространена практика продажи квартир еще во время строительства дома. Таким образом кризис с Evergrande грозит, что много инвесторов могут остаться без жилья с огромными кредитами, которые далеко не все смогут погасить, в случае, если строительство заморозят.

Чтобы рассчитаться с долгами Evergrande пыталась продать свой главный офис в Гонконге, но сделка сорвалась. Государственная компания Yuexiu Property вышла из переговоров из-за опасений в связи с тяжелым финансовым положением застройщика. Отметим, что компания уже несколько раз пропускала выплаты по обязательствам.

Как сообщали НЕРУХОМІ, вероятный дефолт одной из крупнейших строительных компаний Азии China Evergrande Group спровоцировал падение мировых финансовых рынков. Из-за кризиса в Поднебесной, на Уолл-стрит случилось самое сильное падение с мая. Эксперты полагают, что проблемы на строительном рынке Китая весьма опасны для мировой экономики, поскольку около 28% ВВП этой страны занимает именно рынок недвижимости.