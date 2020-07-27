На рынке стройматериалов стало больше качественных украинских продуктов

Строительство из железобетонных плит достигло в мире высокой технологичности, что позволяет создавать энергоэффективные и инновационные жилые проекты. На украинском рынке также появились производители новых стандартов строительства и качества, которые пользуются спросом и в Европе. Один из них – группа компаний Royal House.

Данный столичный девелопер имеет завод по производству стеновых модулей ТМ Royal House, что полностью соответствуют параметрам энергоэффективности, энергосбережения и экологической безопасности. Технология является запатентованной и имеет европейскую сертификацию СЕ.

Энергоэффективность стеновых модулей ТМ Royal House превышает украинские нормы на 20%, что позволяет экономить на отоплении помещений до 55%. Именно поэтому такая современная методика строительства имеет успешно реализованные проекты как в Украине, так и в странах Европы, таких как Словакия и Австрия.

В частности, свои ЖК БРИТАНСКИЙ КВАРТАЛ и ЖК НОВАЯ АНГЛИЯ застройщик реализовал по сборно-монолитной технологии из стеновых модулей своего производства. Фактически, дома строятся на собственном заводе, а в проектное положение сводятся уже на стройплощадке.

Например, для ЖК НОВАЯ АНГЛИЯ (5 домов уже заселены, 3 строится и еще 6 в проекте) был разработан и спроектирован специальный дизайн стеновых модулей ТМ Royal House. Это позволило реализовать данный жилой проект в особой архитектуре, которая отличается от других типичных построек. Как отметили в пресс-службе застройщика, архитектура комплекса выполнена в стиле английской неоклассики.