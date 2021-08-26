Киевский девелопер решил наконец уйти из крымского бизнеса

Владелец киевской девелоперской компании А Development Алексей Баранов решил продать свою часть в торгово-развлекательном комплексе Meganom, который расположен в оккупированном Россией крымском Симферополе.

Об этом предприниматель заявил сам в интервью "НВ Бизнес".

По его словам, подписание всех необходимых для выхода из крымского бизнеса документов должно состояться уже в августе-сентябре. Сегодня управлением ТРК Meganom занимается "Крымская девелоперская компания", рыночную стоимость которой оккупанты оценили в $31 млн. В прошлом году ее прибыль составила $6,7 млн, а выручка - $12,5 млн.

Торгово-развлекательный комплекс Meganom открыли за год до оккупации Крыма – в 2013 году. Общая торговая площадь – свыше 74 тысяч квадратных метров, на которых работают магазины известных брендов. По данным издания, в Украине такой торгово-развлекательный комплекс мог бы стоить несколько раз дороже – порядка 80-100 млн долларов.

Описание: Киевский застройщик продает бизнес в Крыму Источник: pixabay.com Alt:

Отметим, что в Киеве компания А Development построила Smart Plaza Polytech, Smart Plaza Obolon. Сейчас она возводит жилые комплексы White Lines и Greenpoint.

В свое время Алексей Баранов возглавлял фирму Андрея Иванова и Василия Хмельницкого "Киевская инвестиционная группа", которая вела бизнес в Крыму.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в СМИ прошла информация, что Василий Хмельницкий собирается уйти из строительного бизнеса и продать свою часть акций в компании UDP партнеру Андрею Иванову.