Киевляне бросились скупать недвижимость во Львове

В январе резко вырос спрос на жилье во Львове со стороны инвесторов из Киева. Об этом сообщили в девелоперской компании Avalon, предоставив соответствующие статистические данные, передает Интерфакс-Украина.

Так, во Львове в январе продажи выросли на 15-20% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Во многом цифры выросли благодаря интересу со стороны киевских инвесторов. Так, жители столицы интересуются в основном готовыми квартирами. Причем покупают не только для сдачи их в аренду, но и для собственного проживания.

Также аналитики сообщают и о росте инвестиций со стороны жителей других украинских мегаполисов и даже других стран. В частности, как рассказала директор по развитию бизнеса в компании Avalon Анастасия Давыдова, Львовом интересуются многие IT-специалисты из Беларуси.

Описание: Недвижимость Львова пользуется популярностью Источник: escapemgz Alt:

"Как вариант для своих родителей, поближе к Польше, где зачастую находятся офисы IT-компаний", - подчеркнула она.

Между тем инвестиции в столичную недвижимость в январе по сравнению с декабрем рухнули на 35% и достигли $33 млн. Вместе с тем по сравнению с январем прошлого года показатель вырос на 25%.

По словам главы риэлтерской компании "Благовест" Елены Биберовой, снижение капитализации, возможно, носит сезонный характер и связано с продолжительными новогодними каникулами. Также, по ее словам, происходит небольшая переориентация рынка со смещением спроса на объекты среднего и высокого ценовых сегментов. В январе сегмент до $50 тыс за жилье занял долю 9% от общего количества операций. Больше всего операций (порядка 41%) припало на сегмент от $100 до $250 тысяч, 37% - от $50 до $100 тысяч. Ценовая категория от $250 тысяч в январе представлена 13% общего объема сделок.

Самая дорогая сделка января – это купленный дом на Печерске за $2,5 млн. Его площадь около 700 "квадратов".

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным девелоперской компании INSPI Development, спрос на доходные дома в Украине к 2025 году может вырасти в два раза, сегодня такое жилье пользуется популярностью преимущественно в крупнейших городах.