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Как изменится получение градостроительных разрешений после ликвидации ГАСИ

11.08.2020 - 10:10

После ликвидации ГАСИ для представителей строительной отрасли получение разрешений упростится, а сам процесс изменится.

Об этом рассказал глава Государственной сервисной службы градостроительства Алексей Башкиров, передает ZIK.

"Уже появилось такое понятие как чек-лист. Им предусмотрен исчерпывающий перечень документов для застройщика, что существенно облегчает процесс получения разрешений на начало строительных работ и введение объекта в эксплуатацию", — отметил Башкиров.

Он также подчеркнул, что приоритетом реформы является децентрализация и ее поддержал бизнес на встрече с премьер-министром, которая состоялась на прошлой неделе.

Как получить разрешение на строительство после реформы?

pixabay.com

"По нашему плану органы местного самоуправления будут заниматься разрешительно-регистрационными функциями, на себя их также будут перебирать ОТГ. Госсервисслужба будет иметь собственные территориальные органы, где всегда можно будет получить удобную консультацию, если будут возникать вопросы относительно документов. А срок рассмотрения вообще сократился до 5 дней", — отметил Башкиров.

Глава Госсервисслужбы добавил, что для бизнеса важно в новое законодательство о регулировании градостроительства внести принцип альтернативности в выборе органов для получения разрешений. "Представители отрасли хотят выбирать — получать разрешения в Государственной сервисной службе, территориальных органах, или в органах местного самоуправления. Мы также выступаем за такой принцип", — сказал Башкиров.

Между тем отметим, что уже ГАСИ не выполняет свои функции, а новые органы еще не начали полноценную работу, в сфере строительства наблюдается настоящий хаос.

К примеру, как сообщали НЕРУХОМІ, власти Бердянска жалуются, что из-за реформы ГАСИ не могут повлиять на незаконное строительство. В здании, которое находится в историческом ареале города, без всяких документов и в нарушение всех архитектурных норм ведется строительство непонятного вида мансарды. В частности, как сообщила главный архитектор Бердянска Анастасия Малиновская, пользуясь тем, что ГАСИ находится в стадии реорганизации, некоторые граждане позволяют себе такие вещи.

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